باكستان والنمسا تؤكدان مجددا التزامهما بالعمل لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات

أكدت باكستان والنمسا مجددا التزامهما بالعمل من أجل تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات مختلفة أبرزها التعاون الاقتصادي والتجارة والاستثمار، وذلك حسبما أفاد بيان مشترك صدر عن الجانبين عقب زيارة رسمية قام بها رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف إلى فيينا.

وقد استعرض شهباز شريف والمستشار النمساوي كريستيان شتوكر - خلال لقائهما في فيينا - التطورات على الصعيد العالمي، كما أكدا أهمية الدور المحوري للأمم المتحدة في مواجهة تحديات السلام والأمن والتنمية المستدامة وتعزيز حقوق الإنسان.

وأعرب الجانبان - حسبما نقل راديو باكستان في نسخته الإنجليزية اليوم /الأربعاء/ - عن دعمها للتعددية والنظام العالمي القائم على المبادئ والمستند إلى ميثاق وأهداف الأمم المتحدة، وشددا على أهمية تعزيز تعاونهما لتقوية منظومة الأمم المتحدة.

وأشار الجانبان أيضا إلى الإمكانات المتاحة لدى كل من باكستان والنمسا والتي تسمح بتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة والضيافة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية وتنمية الموارد البشرية.

بدوره، وجه رئيس الوزراء الباكستاني دعوة إلى المستشار النمساوي لزيارة باكستان قريبا.

يشار إلى أن باكستان والنمسا تربطهما علاقات قوية قائمة على القيم المشتركة والتعاون واحترام القانون الدولي.. وتصادف هذه الزيارة مرور سبعين عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.