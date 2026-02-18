قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

مستثمرون إماراتيون يزورون الجابون لبحث فرص التعاون في التحول الرقمي

وكالة "إيكوفين": مستثمرون إماراتيون يزورون الجابون لبحث فرص التعاون في قطاع التحول الرقمي
وكالة "إيكوفين": مستثمرون إماراتيون يزورون الجابون لبحث فرص التعاون في قطاع التحول الرقمي
أ ش أ

تشارك الجابون بنشاط في مسيرة تحولها الرقمي وتعزز السلطات في البلاد تبادلاتها مع مختلف الشركاء التقنيين والماليين لدعم مشاريعها وتعزيز تنفيذها.

وذكرت وكالة "إيكوفين" المتخصصة في الإدارة العامة والاقتصاد الأفريقي اليوم الأربعاء، أن وفدا يضم نحو خمسين مستثمرا من دولة الإمارات العربية المتحدة زار مدينة ليبرفيل، في الجابون لبحث فرص التعاون في قطاع التحول الرقمي.

واستقبل وزيرا الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي والابتكار في الجابون "مارك ألكسندر دومبا" وزير المالية "هنري كلود أويما" الوفد، حيث ناقش المستثمرون عددا من المشاريع الاستراتيجية التي تجمع بين التمويل والتكنولوجيا الرقمية.

ومن بين المجالات التي تم بحثها، تطوير منصات للبورصة لتسهيل الاستثمار عبر الحدود وتحسين آليات التحويلات المالية الدولية ودراسة مشروع مصرفي رقمي محتمل.

من جانبها، صرحت وزارة الاقتصاد الرقمي في الجابون بأن "هذا الاجتماع يجسد التزام أعلى السلطات بتعزيز الشراكات الدولية، ودعم الابتكار المالي، وترسيخ مكانة الدولة كلاعب جاذب في الاقتصاد الرقمي الإقليمي".

وتأتي هذه الزيارة عقب زيارة الرئيس "بريس كلوتير أوليغي نغويما" إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث التقى نظيره "محمد بن زايد آل نهيان".

وتسعى السلطات الجابونية إلى تنويع مصادر تمويلها في سياق التحول الاقتصادي وتسريع رقمنة اقتصاد البلاد. وفي هذا الإطار، تتعاون مع شركاء تقنيين وماليين لتنفيذ مشاريعها، بما في ذلك استراتيجية الجابون الرقمية.

وتعتمد ليبرفيل على الخدمات المالية الرقمية لتعزيز جاذبيتها لرأس المال الأجنبي وتحديث منظومتها المالية، إلا أنه في هذه المرحلة، لم يتم توقيع أي وثائق ولم يعلن عن أي استثمارات في مشاريع محددة.

وكان "بريس أوليغي نغيما" رئيس الجابون قد استقبل الدكتور "ثاني بن أحمد الزيودي" وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات العربية المتحدة في المقر الرئاسي بالعاصمة ليبرفيل، ضمن الزيارة التي يقوم بها والوفد المرافق له إلى الجابون.

ونقل "الزيودي" خلال اللقاء، تحيات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات إلى الرئيس الجابوني، وتمنياتها للبلاد قيادة وشعبا المزيد من الازدهار والتقدم والرخاء.

