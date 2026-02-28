ميمي جمال تتألق في «على قد الحب» بشخصية «رجاء»

تواصل الفنانة القديرة ميمي جمال تألقها في مسلسل على قد الحب من خلال شخصية «رجاء»، والدة «كريم» الذي يجسده الفنان شريف سلامة، في أداء اتسم بالدفء والواقعية ونال إشادات واسعة من الجمهور.

وتقدم ميمي جمال شخصية «رجاء» كسيدة تمتلك مزرعة ومطعمًا، ولديها ابن آخر خارج البلاد، وتجمع في ملامحها بين الطيبة والحزم. فهي أم حنونة، لكنها عملية وجادة، لا تميل إلى الحديث الكثير، وتفضل أن تعبّر عن اهتمامها من خلال الأفعال وترتيب الأمور بعناية.

وكشفت الحلقات الأخيرة جوانب إنسانية متعددة في شخصية «رجاء»، حيث ظهرت قوتها في إدارة شؤون حياتها، إلى جانب حساسيتها في التعامل مع أزمات نجلها، ما أضفى على العمل بعدًا أسريًا دافئًا يعكس طبيعة العلاقات الواقعية داخل المجتمع.

وأشاد متابعو المسلسل بأداء ميمي جمال، معتبرين أنها أضافت ثقلًا وخبرة واضحة للأحداث، وأن حضورها منح العمل مصداقية أكبر، خاصة في المشاهد التي جمعتها بشريف سلامة.