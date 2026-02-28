بمشاركة محمد صلاح.. ليفربول يتقدم على وست هام 1-0 في الدوري الإنجليزي

تقدم فريق ليفربول بهدف نظيف على نظيره وست هام يونايتد، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة 28 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف ليفربول عن طريق هوجو إيكيتيكي من تسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك في الدقيقة 5.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: جوميز، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركيز

خط الوسط: ماك أليستر، جرافنبيرج، سوبوسلاي

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، وهوجو إيكتيكي.

ويحتل فريق ليفربول المركز السادس برصيد 45 نقطة، فيما يأتي فريق وست هام يونايتد في المركز الثامن عشر برصيد 25 نقطة.