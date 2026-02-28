قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية ، تأجيل محاكمة عاطل بتهمة ترويج المواد المخدرة بمنطقة الساحل إلى جلسة 2 مارس المقبل.

تفاصيل الواقعة



كانت أجهزة وزارة الداخلية تمكنت من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بتعاطي المواد المخدرة في نطاق محافظة القاهرة.

وبالفحص والتحريات، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط الشخص الظاهر في مقطع الفيديو، وتبين أنه سائق ومقيم بدائرة قسم شرطة الساحل، وعُثر بحوزة المتهم على كمية من المواد المخدرة، وبمواجهته أقر بحيازتها بقصد التعاطي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة حيال المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة