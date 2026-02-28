طالب أموال من سائق توك توك.. القبض على شخص انتحل صفة موظف عمومى بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر قائد مركبة توك توك من قيام أحد الأشخاص بإنتحال صفة موظف بإحدى الهيئات والتحصل منه على مبالغ مالية بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائم على النشر (سائق توك توك - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر) وبسؤاله قرر بقيام أحد الأشخاص بإستيقافه حال سيره بالمركبة قيادته بالمنطقة محل الرصد وإنتحاله صفة أحد الموظفين العموميين ومطالبته بدفع مبلغ مالى نظير السماح له بالمغادرة دون إتخاذ إجراء حياله رغم عدم إرتكابه أية مخالفات، فقام بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه ونشره على مواقع التواصل الإجتماعى لتشككه فى تصرفات المذكور.

أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة أكتوبر) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه ، فى إطار النصب والإحتيال على قائدى مركبات الأجرة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





