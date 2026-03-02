إعلامي: ييس توروب رفض مقترح إدارة الأهلي بضم محلل أداء مصري

كشف الإعلامي أحمد حسن، مقترحات إدارة النادي الأهلي لتطوير أداء الفريق، مع المدير الفني ييس توروب.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: "إدارة الأهلي اقترحت على ييس توروب ضم محلل أداء مصري للجهاز المعاون لكنه رفض".

ووقع فريق الأهلي في فخ التعادل مع زد بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد القاهرة، ضمن منافسات الأسبوع العشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي وزد في الدوري الممتاز

بهذه النتيجة يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة، بينما يحتل فريق زد إف سي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 26 نقطة.

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التعادل مع زد

ويواصل الأهلي مشواره في بطولة الدوري المصري، حيث يلتقي مع المقاولون العرب، يوم الخميس المقبل، 5 مارس، ضمن منافسات الجولة الـ21 في تمام الساعة الـ9:30 مساءً بتوقيت القاهرة.