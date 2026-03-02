كامويش ينشر صورا من مشاركاته مع الأهلي

شارك كامويش، لاعب النادي الأهلي، صورا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، من مشاركته الأخيرة مع الفريق في الدوري الممتاز.

وعلق كامويش على الصور: “كل شيء يسير على طريقه”.

واستقر الأهلي، بقيادة المدرب الدنماركي يس توروب، على إعادة الأنجولي كامويش لقائمة الفريق لمواجهة المقاولون العرب الخميس المقبل في الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز، بعد استبعاده من مواجهة زد الأخيرة لأسباب فنية.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب

ويضرب الأهلي موعدًا مع المقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري.

ومن المقرر أن تنقل قناة “أون تايم سبورتس” أحداث المباراة، عبر تغطية شاملة تتضمن استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء.