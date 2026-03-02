وكيل إسكان النواب: مصر صوت العقل في زمن النيران ورسائل الرئيس خريطة نجاة

أكد المهندس أمين مسعود وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار القوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان جاءت بمثابة وثيقة سياسية متكاملة تعكس ثبات الموقف المصري في لحظة إقليمية شديدة التعقيد موضحاً أن الرسائل التي تضمنتها الكلمة أكدت أن مصر لم تكن يومًا طرفًا في تأجيج الصراعات، بل تحركت عبر جهد مخلص ومستمر لتقريب وجهات النظر ومنع انزلاق المنطقة إلى حرب واسعة قد تحرق الأخضر واليابس.

وأشار " مسعود " فى بيان له أصدره اليوم إلى أن تحذير الرئيس من تداعيات غلق مضيق هرمز لم يكن مجرد قراءة نظرية، بل تنبيه استراتيجي لما قد يترتب على ذلك من اضطراب في أسواق الطاقة العالمية وارتفاع أسعار النفط، وانعكاسات مباشرة على حركة التجارة الدولية وقناة السويس التي تأثرت بالفعل منذ أحداث أكتوبر الماضي. وأضاف أن القيادة السياسية تتعامل مع هذه التحديات بمنهج علمي قائم على دراسة السيناريوهات المختلفة وتأمين الاحتياطيات اللازمة، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني من الصدمات المفاجئة.

وأكد المهندس أمين مسعود أن استعراض الرئيس السيسى لسلسلة الأزمات المتلاحقة منذ جائحة كورونا مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية ثم الحرب في غزة وأخيرًا التصعيد الإيراني، يعكس حجم الضغوط التي واجهتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، ورغم ذلك حافظت على تماسكها واستقرارها النقدي والأمني ، معرباً عن ثقته التامة فى أن مصر بفضل السياسة الحكيمة للرئيس السيسى ووحدة وتماسك الشعب المصرى العظيم ستظل صوت الحكمة والعقل في محيط مضطرب، وأن وحدة الشعب خلف قيادته تمثل السد المنيع أمام أي محاولات للنيل من أمنها، فالدولة التي صمدت أمام أعاصير متتالية قادرة بإذن الله على عبور هذه المرحلة بثبات واقتدار.