اقتصاد

بنمو 6%.. أرباح مصر الجديدة للإسكان ترتفع لـ2.7 مليار خلال 2025

مصر الجديدة للإسكان
مصر الجديدة للإسكان
علياء فوزى

أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، ارتفاع صافي ربحها بنسبة 6% خلال العام الماضي 2025.

وأظهرت القوائم المالية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير تسجيل صافي ربح بلغ 2.71 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 2.56 مليار جنيه عام 2024.
 
وارتفعت إيرادات مصر الجديدة للإسكان والتعمير شركة خلال العام الماضي إلى 3.13 مليار جنيه، مقابل 1.05 مليار جنيه في  العام السابق له.

مدينة نيو هليوبوليس

ومن المقرر أن تبدأ شركة مصر الجديدة خلال العام الجاري، تنفيذ مشروع "جادينا – Jadinah" أحدث مشروعاتها بمدينة نيو هليوبوليس على مساحة 300 فدان، والذي تبلغ مساحة المرحلة الأولى منه 130 ألف متر مسطح وتضم 540 وحدة سكنية إلى جانب كلوب هاوس وثلاثة مبانٍ إدارية وتجارية ومول تجاري متكامل، فيما تم تخصيص 50% من مساحة المشروع للمسطحات الخضراء.

التوسع في المحفظة العقارية

وفي سبتمبر 2025، كشفت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ، أنه مع التوقعات بزيادة عوائد الإيرادات خلال السنوات القادمة، فإن الشركة منفتحة على دراسة التوسع في محفظتها العقارية اعتباراً من العام 2027.

أسهم الشركة

تمتلك الشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 نحو (72.251%) من أسهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

مصر الجديدة للإسكان القابضة للتعمير والتشييد شركات قطاع الأعمال العام المحفظة العقارية

