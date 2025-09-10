اعتباراً من العام 2027... مصر الجديدة للإسكان تستهدف تنويع أنشتطها الاستثمارية

كشفت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التابعة للقابضة للتشييد والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، أنه مع التوقعات بزيادة عوائد الإيرادات خلال السنوات القادمة، فإن الشركة منفتحة على دراسة التوسع في محفظتها العقارية اعتباراً من العام 2027.

وقالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أنه لا يوجد ما يمنع من بحث فرص استثمارية واعدة في مناطق مثل الساحل الشمالي والبحر الأحمر، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الشركة وخطتها المستقبلية لتعظيم العوائد وتنويع أنشطتها الاستثمارية بما يحقق أفضل عائد ممكن للمساهمين.

مؤشرات مالية

وانخفضت أرباح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بنسبة 54% عن النصف الأول من العام الجاري 2025.

وكشفت القوائم المالية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير تحقيق صافي ربح بلغ 640.29 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2025، مقابل أرباح بقيمة 1.39 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2024.

واوضحت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير تراجع إيراداتها خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري إلى 732.79 مليون جنيه، مقابل 736.7 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

أسهم الشركة

تمتلك الشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة وزارة قطاع الأعمال العام نحو (72.251%) من أسهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعم