رئيس وزراء قطر لـ أمريكا: نبحث عن شركاء أمنيين جدد بعد تعرضنا لهجومين
البابا تواضروس: ندين كل أشكال العنف وسياسة الاعتداء على سيادة الشعوب والدول
السبت الممتاز.. عودة الدوريات الأوروبية الكبرى بمواجهات نارية بعد التوقف الدولي
كيف نعرف جواب صلاة الاستخارة؟.. مستشار المفتي يجيب
ضياء رشوان: الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد استمرار الدور المصري
البابا تواضروس يحذر من السعي وراء الصراعات: ستقف أمام الله وتعطي حسابًا
الحكومة تحسم ملف زيادة أسعار الكهرباء.. تخفيف الأعباء وحماية الشرائح الأكثر احتياجًا أولوية
البابا تواضروس يهنئ الأقباط بعيد النيروز والسنة القبطية الجديدة
هالة صدقي: بوسي شلبي مكانتش سكرتيرة محمود عبد العزيز
مدرسة "العربية للتصنيع" للتكنولوجيا التطبيقية تعليم فني على أعلى مستوى مجانا.. تفاصيل
هالة صدقي عن الإعلاميين: يحتاجون إجراء امتحان لغوي قبل دخولهم المجال
رئيس وكالة الطاقة الذرية يعرب عن امتنانه لمصر.. ويعلن عن انفراجة في مراقبة نووي إيران
اقتصاد

اعتباراً من العام 2027... مصر الجديدة للإسكان تستهدف تنويع أنشتطها الاستثمارية

علياء فوزى

كشفت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التابعة للقابضة للتشييد والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، أنه مع التوقعات بزيادة عوائد الإيرادات خلال السنوات القادمة، فإن الشركة منفتحة على دراسة التوسع في محفظتها العقارية اعتباراً من العام 2027.

وقالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أنه لا يوجد ما يمنع من بحث فرص استثمارية واعدة في مناطق مثل الساحل الشمالي والبحر الأحمر، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الشركة وخطتها المستقبلية لتعظيم العوائد وتنويع أنشطتها الاستثمارية بما يحقق أفضل عائد ممكن للمساهمين.

 

مؤشرات مالية 

وانخفضت أرباح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بنسبة 54% عن النصف الأول من العام الجاري 2025.

وكشفت القوائم المالية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير تحقيق صافي ربح بلغ 640.29 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2025، مقابل أرباح بقيمة 1.39 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2024.

واوضحت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير تراجع إيراداتها خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري إلى 732.79 مليون جنيه، مقابل 736.7 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

أسهم الشركة

تمتلك الشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة وزارة قطاع الأعمال العام نحو (72.251%) من أسهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعم

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

ترحيل البلوجر سوزي الأردنية من القسم إلى مركز الإصلاح والتأهيل

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

موجة حارة جديدة .. الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين غدا

وصول جثمان الفنان الراحل عمرو ستين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

محافظ الغربية يفتتح المقر الإداري والاجتماعي لمحامي غرب طنطا .. ويؤكد: المحاماة ركيزة العدالة وشريك أساسي في بناء الدولة

بوساطة مصرية نزيهة.. إيران تعود للتشاور النووي مع وكالة الطاقة الدولية

الوساطة المصرية تعيد الحياة للتشاور النووي بين إيران والوكالة الدولية.. جمال رائف: الدبلوماسية المصرية قادرة على اختراق الملفات الصعبة بالمنطقة

جداريات توثق التاريخ عبر العصور.. محافظ الغربية يشيد بمبادرات تطوير سمنود

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل؟

طرق طبيعية لعلاج لدغات البعوض.. اعرفها

طريقة عمل سلطة الكينوا بالسبانخ والافوكادو

لقطات من افتتاح معرض ميونخ الدولي للسيارات 2025

السر وراء وفاة أحمد الدجوي

اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد

باب صخري عملاق

ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان

البلوجر صولا

محتوى خادش وحكم بالمؤبد.. بلوجر جديدة في قبضة الأمن

محمد منير

محمد منير يطرح أحدث اغانيه "بين البينين"

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

