بتراجع 54%.. مصر الجديدة للإسكان تسجل أرباح 640 مليون جنيه خلال 6 أشهر

أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، انخفاض أرباحها بنسبة 54% عن النصف الأول من العام الجاري 2025.

وكشفت القوائم المالية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير تحقيق صافي ربح بلغ 640.29 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2025، مقابل أرباح بقيمة 1.39 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2024.

واوضحت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير تراجع إيراداتها خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري إلى 732.79 مليون جنيه، مقابل 736.7 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

مؤشرات مالية

يشار أن مصر الجديدة للإسكان والتعمير، حققت صافي ربح بلغ 478.05 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2025، مقابل أرباح بقيمة 748.46 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2024.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 530.82 مليون جنيه، مقابل 239.68 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

أسهم الشركة

تمتلك الشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة وزارة قطاع الأعمال العام نحو (72.251%) من أسهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.