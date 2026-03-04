إعلامي يكشف حيثيات حكم كاس لصالح الأهلي فى لقب الدورى

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة
رياضة

الأهلي

الأهلي
الأهلي
محمد سمير

كشف الإعلامي محمد طارق أضا، عن حيثيات حكم المحكمة الرياضية لصالح النادي الأهلي في الحصول على لقب الدوري الممتاز.


وأوضح أضا عبر برنامج الماتش الذي يقدمه على قناة صدى البلد، أن نص قرار المحكمة الرياضية الدولية جاء حرفيا بتأييد قرار لجنة التظلمات باتحاد الكرة المصري والتي أصدرت قرارا في 15 مايو 2025،  بأن ما حدث كان مخالفا للائحة ولكنها لا تستطيع اتخاذ القرار المناسب لأن مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة حصن قراراته من الطعن عليها أمام أي من الجهات القضائية أو جهات الطعن.


وتابع أضا، إن الكاس في حكمها رفضها لتظلم نادي بيراميدز وتأييدها لقرار لجنة التظلمات بالاتحاد المصري والذي يؤكد أن هناك مخالفة واضحة حدثت ولكن قرار إدارة الرابطة محصن من الطعن عليه، وبالتالي قرارها ساري المفعول بعدم خصم الثلاث نقاط الإضافية من رصيد الأهلي واعتباره بطلا للدوري.
 

حيثيات حكم المحكمة الرياضية المحكمة الرياضية الأهلي لقب الدورى محمد طارق أضا الاتحاد المصري بيراميدز

