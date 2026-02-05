شاهد.. أودي RS5 موديل 2026

كشفت شركة أودي عن طرازها الجديد أودي RS5 موديل 2026 ، وتنتمي RS5 لفئة السيارات السيدان، وتمتلك تصميم عصري وجذاب يظهر من خلال التمويهات التي زودت بها خلال اختبارها .

أودي RS5 موديل 2026

محرك أودي RS5 موديل 2026

تنتج سيارة أودي RS5 موديل 2026 قوة تصل إلي 671 حصان، وعزم دوران 1000 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 3.3 ثانية، ويمكنها قطع 80 كم/ساعة بفضل المنظومة الكهربائية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

أودي RS5 موديل 2026

مواصفات أودي RS5 موديل 2026

تحتوي أودي RS5 موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، شاشات OLED منحنية، ونظام عرض رأسي (HUD) متطور يغطي الزجاج الأمامي، وتم تحديث نظام الملاحة، وبها نظام صوت مكون من سماعات “Bang & Olufsen” بقدرة 1900 واط لتجربة صوتية محيطية، وبها نظام تبريد رباعي المناطق، وكراسي RS رياضية مع خاصية التدليك والتهوية لراحة قصوى عند قطع الـ كيلومترات، وبها نظام المساعد الشخصي الذي يتحكم في وظائف السيارة عبر الأوامر الصوتية باللغة العربية.

أودي RS5 موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة أودي RS5 موديل 2026 بها، كاميرات حرارية تكتشف العوائق على الطرق السريعة المظلمة، ونظام ركن آلي بالكامل يمكنه إيقاف السيارة في المواقف الضيقة، وبها حساسات راداريه تمنع التصادم الأمامي والخلفي بفعالية عالية، وبها تحديث أنظمة السيارة عبر الإنترنت (OTA) لتعزيز الأداء وتقليل الأعطال.

تاريخ شركة أودي في صناعة السيارات

تأسست أودي على يد أوجست هورش عام 1909 في ألمانيا، وتطورت من شركة سيارات فاخرة إلى رائدة في التكنولوجيا بفضل شعارها و التقدم عبر التكنولوجيا.

واندمجت أودي عام 1932 لتشكل "أوتو يونيون"، وانضمت لمجموعة فولكس فاجن عام 1965، لتصبح اليوم رمز عالمي للفخامة والأداء الرياضي، ومشهورة بنظام كواترو للدفع الرباعي.

وجدير بالذكر ان أودي تعد اليوم جزء من مجموعة فولكس فاجن وتنتج سيارات فاخرة مثل (A1 إلى A8) وسيارات رياضية مثل (R8) وسيارات الدفع الرباعي الرياضية، مع توجه قوي نحو الكهرباء والاستدامة.