أخبار البلد

هوية وإبداع بجامعة القاهرة .. مجالات التقدم لمسابقة اللغة العربية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي

أعلنت جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس الجامعة، عن تنظيم مسابقة «اللغة العربية.. هوية وإبداع» في إطار التعاون بين نادي اليونسكو لجامعة القاهرة للتنمية المستدامة، ومركز تطوير تعليم اللغة العربية بكلية الدراسات العليا للتربية.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن تنظيم مسابقة “اللغة العربية.. هوية وإبداع” يأتي في إطار حرص الجامعة على ترسيخ مكانة اللغة العربية باعتبارها وعاء الهوية الثقافية والحضارية للأمة، ومنطلقًا للإبداع والتجديد، مشيرًا إلى أن التعاون بين نادي اليونسكو لجامعة القاهرة للتنمية المستدامة ومركز تطوير اللغة العربية بكلية الدراسات العليا للتربية يجسد تكامل الأدوار داخل الجامعة لخدمة قضايا المجتمع، وفي مقدمتها الحفاظ على اللغة العربية وتطوير مهارات الطلاب الإبداعية والبحثية، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على التعبير الراقي والمنافسة محليًا ودوليًا.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، حرص الجامعة على ربط أنشطتها الثقافية والتعليمية بأهداف التنمية المستدامة، انطلاقًا من دورها المجتمعي الرائد، واستمرارها في إطلاق المبادرات التي ترسخ الاعتزاز باللغة العربية، وتدعم الطلاب المبدعين، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز القوة الناعمة المصرية، لافتًا إلى أن الاهتمام باللغة العربية لا يقتصر على البعد الأكاديمي، بل يمتد ليشمل ترسيخ القيم والهوية والانتماء لدى الطلاب.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد حسين رفعت نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن المسابقة تمثل منصة محفزة لاكتشاف المواهب الطلابية في مجالات الكتابة الإبداعية والبحثية والخطابة، وتسهم في تنمية مهارات التفكير النقدي والتواصل الفعال باللغة العربية، مشيرًا إلى أن مركز تطوير اللغة العربية بكلية الدراسات العليا للتربية يضطلع بدور محوري في تطوير أساليب تعليم اللغة العربية والارتقاء بمستوى استخدامها في البيئة الجامعية.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن مجالات المسابقة تتضمن كتابة نص قصير (قصة - خاطرة) في 300 كلمة كحد أقصي، أوكتابة شعر حر أو إلقاء الشعر،  أو خط عربي: كتابة جملة أو آية بخط من اختيار الطالب وتصميم فني مميز، أو مقطع فيديو قصير (كتاب في دقيقة) وعرض كتاب في دقيقة، أو كلمة عربية ملهمة، أو أجمل إعلان عن مصر باللغة العربية الفصيحة (مكتوب - مرئي)، لافتًا إلى أن تشكيل لجنة التحكيم برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعضوية عمداء كليات الدراسات العليا للتربية، ودار العلوم، والتربية النوعية، بالإضافة إلى المدير التنفيذي لنادي اليونسكو، والمستشار الإعلامي للجامعة، ورئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب، ومدير مركز تطوير تعليم اللغة العربية ونائبه.

جامعة القاهرة اللغة العربية نادي اليونسكو لجامعة القاهرة

