محافظ أسوان يشهد احتفال الأوقاف بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بمسجد الطابية.. شاهد
فرنسا من مجلس الأمن: إيران مطالَبة بالالتزام.. ومستعدون لحماية دول المنطقة
محمد كمال: أيام صعبة في المنطقة.. وإغلاق هرمز قد يشعل أسعار النفط عالميا
جوتيريش يحذر: اتساع العمل العسكري يهدد المنطقة.. والعالم بحاجة لوقف فوري لإطلاق النار
أحمد زاهر:اللهم احم أهلنا في الخليج وانصرهم يارب
الهلال الأحمر الإيراني: 200 قتيل و700 جريح في هجمات إسرائيل
لجأت إلى الأجواء المصرية .. هروب جماعي للطائرات من أجواء القصف بالمنطقة
1-1.. تريزيجيه يدرك التعادل للأهلي في مرمى زد بالدوري
قواعد ومنشآت العدو أهداف مشروعة| عراقجي للأمم المتحدة: إيران تستخدم حقها القانوني في الدفاع عن النفس
الدفاع الكويتية: إحباط استهداف بطائرة مسيرة لقاعدة محمد الأحمد البحرية
ترامب: إيران في حالة شلل شبه كامل.. ولدينا فكرة جيدة عن القيادة القادمة
الدوري السعودي .. الأخدود يهزم رفقاء دونجا 3-2 في صراع الهبوط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

سمسم شهاب : أنا مجنون بالنادي الأهلي.. ولهذا لا أحضر المباريات في الاستاد

سمسم شهاب
سمسم شهاب
عبد الخالق صلاح

كشف المطرب سمسم شهاب عن عشقه الكبير لنادي الأهلي، مؤكدًا أن حبه للنادي ليس مجرد انتماء عابر أو وسيلة للظهور، بل شعور صادق ينبع من قلبه. 

وقال شهاب خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،: «أنا من عشاق الأهلي، وأتابع جميع النشاطات الرياضية للنادي، سواء كرة القدم أو الطائرة أو كرة السلة أو اليد رجال وسيدات، وأحرص على متابعة الأكاديميات والاختبارات الخاصة بها.

وأضاف أن حبه للنادي مستمر منذ صغره، حتى أن حفيدي اليوم يشارك في الأكاديمية، مشيرًا إلى أنه كان يحلم بأن يصبح لاعب كرة قدم في شبابه، وكان يتدرب في أرض تُعرف باسم «أرض سمسم» تكريمًا لدور الفريق والأنشطة الرياضية التي شارك فيها.

وأوضح شهاب أنه عاش تجربة رائعة بين الرياضة والفن، لكنه في النهاية وجد نفسه متأثرًا أكثر بكرة القدم، مضيفًا: «أنا لا أفوت أي مباراة، سواء في الاستاد أو أمام التلفزيون، وأتمنى أحيانًا أن أحضر المباريات مباشرة، لكنني أخاف بسبب الأحداث الجانبية.

وأكد شهاب أنه لا يتاجر بحبه للنادي، وأن هذا الانتماء شأن شخصي بينه وبين الله، مشددًا على أن حبه للأهلي صادق ونابع من داخله، وليس وسيلة إعلامية أو دعائية.

سمسم شهاب الأهلي خط أحمر

