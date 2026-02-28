سمسم شهاب : أنا مجنون بالنادي الأهلي.. ولهذا لا أحضر المباريات في الاستاد

كشف المطرب سمسم شهاب عن عشقه الكبير لنادي الأهلي، مؤكدًا أن حبه للنادي ليس مجرد انتماء عابر أو وسيلة للظهور، بل شعور صادق ينبع من قلبه.

وقال شهاب خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،: «أنا من عشاق الأهلي، وأتابع جميع النشاطات الرياضية للنادي، سواء كرة القدم أو الطائرة أو كرة السلة أو اليد رجال وسيدات، وأحرص على متابعة الأكاديميات والاختبارات الخاصة بها.

وأضاف أن حبه للنادي مستمر منذ صغره، حتى أن حفيدي اليوم يشارك في الأكاديمية، مشيرًا إلى أنه كان يحلم بأن يصبح لاعب كرة قدم في شبابه، وكان يتدرب في أرض تُعرف باسم «أرض سمسم» تكريمًا لدور الفريق والأنشطة الرياضية التي شارك فيها.

وأوضح شهاب أنه عاش تجربة رائعة بين الرياضة والفن، لكنه في النهاية وجد نفسه متأثرًا أكثر بكرة القدم، مضيفًا: «أنا لا أفوت أي مباراة، سواء في الاستاد أو أمام التلفزيون، وأتمنى أحيانًا أن أحضر المباريات مباشرة، لكنني أخاف بسبب الأحداث الجانبية.

وأكد شهاب أنه لا يتاجر بحبه للنادي، وأن هذا الانتماء شأن شخصي بينه وبين الله، مشددًا على أن حبه للأهلي صادق ونابع من داخله، وليس وسيلة إعلامية أو دعائية.