قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة الكهرباء: الشبكة القومية آمنة ومستقرة
الهلال الأحمر المصري: غرفة العمليات في انعقاد دائم لمتابعة أوضاع المصريين بالخارج
بعد ضربات إيران.. توقعات بارتفاع الذهب واضطراب النفط وتحركات مرتقبة للدولار
مشهد مؤثر للطفل أسامة.. تنازل عن جائزة قيمة العمرة بمسابقة نورانيات قرآنية لوالدته
متحدث البترول: المخزونات الاستراتيجية آمنة.. ولدينا خطط متعددة لمواجهة أي تداعيات إقليمية
إيران: أمريكا وإسرائيل تشنان عدوان حرب ضد القانون الدولي
موعد أذان الفجر الأحد 11 رمضان .. اعرف عدد ساعات الصيام
حرائق في برج العرب بالإمارات .. وإعلان من وزارة دفاع الدولة | فيديو
3 في حالة خطيرة| هيئة الطوارئ الإسرائيلية: 21 مصابا حصيلة اليوم الأول للحرب مع إيران
أسامة حسني: الحكم ظلم الأهلي وعلامات استفهام كبيرة على الفار
ترامب يعلن مقتل خامنئي.. ويؤكد: القصف مستمر لتحقيق السلام في الشرق الأوسط
حرائق في تل أبيب بعد سقوط صواريخ إيرانية .. وإصابات بينها حالة خطيرة| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أقل سعر دولار اليوم 1-3-2026

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
محمد يحيي

استقر أقل سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات الأحد الموافق 1-3-2026 على مستوي البنوك.

آخر تحديث لأقل سعر دولار

وسجل آخر تحديث سجله أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو47.77 جنيه للشراء و 47.87 جنيه للبيع في بنكي الإسكندرية و الإمارات دبي الوطني.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 24 ديسمبر بعد تخطيه 51

بدء العمل في البنوك

بدأت البنوك المصرية عملها اليوم الأحد بعد انقطاع استمر لمدة يومين متصلين بمناسبة تعطل العمل بقرار من البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار استقرارا على مستوي البنوك العاملة داخل السوق المصرية وسط حالة من الترقب في سعر الصرف الأجنبي متأثرة بالصراع الإيراني الأمريكي.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.77 جنيه للشراء و 47.87 جنيه للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو47.77 جنيه للشراء و 47.87 جنيه للبيع في بنكي الإسكندرية و الإمارات دبي الوطني.

سعر الدولار مقابل الجنيه

بلغ ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.84 جنيه للشراء و 47.94 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، أبوظبي التجاري،البركة".

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.85 جنيه للشراء و 47.95 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، كريدي أجريكول، التنمية الصناعية، ميد بنك".

الدولار في أغلب البنوك

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه   في أغلب البنوك نحو 47.87 جنيه للشراء و 47.97 جنيه للبيع في بنوك " القاهرة، بيت التمويل الكويتي، العربي الافريقي الدولي، قطر الوطني  QNB، التعمير والاسكان، فيصل الاسلامي، قناة السويس، مصر،الأهلي المصري، الأهلي الكويتي".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.88 جنيه للشراء  و 47.98 جنيه للبيع في بنوك " المصرف العربي الدولي، المصري الخليجي، العقاري المصري العربي، أبوظبي الأول".

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر تحديث

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.93 جنيه للشراء و 48.03 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.9 جنيه للشراء و 48 جنيه للبيع في بنوك " التجاري الدولي  CIB، سايب، HSBC، نكست".

معدلات التضخم 

توقع البنك المركزي المصري استقرار معدلات التضخم السنوي العام خلال الربع الأول من العام الميلادي الجاري على أن يتجه نحو مسا نزولي خلال ما سيتبقي من العام الحالي. 

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن استهدف الوصول بمعدلات التضخم السنوية تصل إلى 7% في المتوسط خلال الربع الأخير من العام الحالي بحيث يصل إلي 5% في حالة التراجع أو 9% في  حالة الارتفاع.

وأشار التقرير إلى أن هذا التراجع مدعو بتراجع الموجات التضخمية نظرًا لتلاشي آثار الصدمات السابقة و احتواء الضغوط التضخمية على جانب الطلب و تحسن وضع الاقتصاد العالمي.

وأوضح التقرير أن  المسار النزولي للتضخم يظل متأثرا بالبطء النسبي في انحسار تضخم السلع غير الغذائية، و عرضة لمجموعة من المخاطر الصعودية ، بما في ذلك احتمالية تجاوز أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية.

كانت معدلات التضخم السنوية في مصر قد تراجعت إلي 11.9% و 11.2% بنهاية الشهر الماضي مقارنة بنحو  12.3% و 11.8% بنهاية ديسمبر السابق له.

وتشير هذه الاجراءات لاستمرار المسار النزولي للتضخم  في المتوسط مابين %14.1 و%12.1 خلال العام الماضي مقابل %28.3   في العام الأسبق.

أعلي سعر دولار اليوم اخبار مصر سعر الدولار اليوم أقل سعر دولار مال واعمال سعر الدولار في البنوك اليوم سعر الدولار في البنك المركزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1500 جنيه دفعة واحدة| صعود جنوني في سعر الجنيه الذهب عقب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

المهندس كريم بدوى وزير البترول

بسبب الضربات العسكرية على إيران.. إسرائيل تقرر وقف إمدادات الغاز إلى مصر

السفارة الأمريكية

عقب ضرب إيران.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها بـ توخي الحذر

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

تموين

كيفية الاستعلام عن منحة التموين 800 جنيه

سعر الجنيه الذهب

زاد 10 آلاف جنيه.. تأثيرات الحرب الإسرائيلية على الجنيه الذهب مساء اليوم28-2-2026

الحرب على إيران

حرب الإقليم الكبرى.. ماذا حدث في إيران

سعر الذهب

بسبب الحرب على إيران.. 425 جنيها ارتفاعا في سعر الذهب مساء اليوم

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

لجنة الشئون العربية بالصحفيين تنسق مع الخارجية لمتابعة أوضاع الزملاء العاملين في الخليج

وزير الكهرباء ومحافظ الإسكندرية

وزير الكهرباء ومحافظ الإسكندرية يشاركان العاملين بشركة التوزيع إفطارهم الجماعي.. صور

وزير الكهرباء خلال الزيارة

وزير الكهرباء ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مركز تحكم غرب الإسكندرية للتوزيع

بالصور

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض.. وصفة اقتصادية مقرمشة

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض
طريقة عمل بلح الشام بدون بيض
طريقة عمل بلح الشام بدون بيض

مسلسل توابع الحلقة 11 .. ريهام حجاج تخبر ابنتها بطلاقها من محمد علاء

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

ما الطريقة الصحية والأفضل لطهي السالمون؟.. خبراء يكشفون المفاجأة

لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟
لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟
لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟

وائل جسار يتألق في حفل خيري بالقاهرة وسط حضور نجوم الفن

وائل جسار
وائل جسار
وائل جسار

فيديو

إيناس الليثي

صدمة للوسط الفني.. رحيل مفاجئ لإيناس الليثي

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد منفذ بيع السلع الغذائية بجوار كوبري شرويدة بالزقازيق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد