عمرو الليثي: اسم الله "الجبار" ظاهره القوة وباطنه الرحمة والجبر

تحدث الإعلامي عمرو الليثي في مقدمة برنامجه "أبواب الخير" عبر إذاعة راديو مصر في شهر رمضان عن اسم من أسماء الله الحسنى "الجبار"، وقال إن هذا الاسم يحمل في ظاهره القوة وفي باطنه الرحمة.

وأضاف الليثي أن الجبار هو الذي يقهر الظالمين ويصلح ما انكسر ويجبر ضعف الضعفاء، مشيرًا إلى أن الجبر عند الله ليس مجرد تعويض، وإنما تربية وتطهير وإعادة بناء الإنسان من داخله.

ونصح الليثي المشاهدين بأن يحسنوا الظن بالله حتى لو تأخرت الإجابة، وأن يثقوا بأن الجبر يمكن أن يأتي في أي وقت وبأي شكل.

كما شدد على أهمية تجديد النية كل يوم، وقال "اللهم إني صائم لك وأريد بصومي رضاك".