احتفالية العيد السنوي للأزهر الشريف بجامعة دمياط

شارك الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، صباح اليوم بجامعة دمياط، باحتفالية العيد السنوى للجامع الأزهر، والذى يوافق السابع من رمضان من كل عام ، حيث جاءت الاحتفالية بحضور الأستاذ الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، والعميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى والدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر الأسبق ورئيس بيت العائلة وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وعضو الهيئة العالمية لخريجي الأزهر والمهندس أشرف فتحى رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والدكتور أحمد علام مدير المنطقه الأزهرية، والشيخ هانى السباعى مدير مديرية الاوقاف وقيادات الكنيسة الانبا صرابامون المقرر العام المساعد لبيت العائلة والأنبا بندليمون راعى كنيسة الروم الأرثوذكس، ولفيف من القيادات الدينية وقيادات الجامعة وأعضاء مجلس النواب السابقين " النائبة ايفيلين متى والنائب حسن عبد الوهاب والنائب على العساس".

وبدأت فعاليات الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وعرض فيلم وثائقي عن الأزهر الشريف ، وألقى محافظ دمياط كلمة استهلها بتقديم التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك اعاده الله على مصر وأهلها بدوام الخير والرخاء واليمن والبركات ، كما أعرب عن سعادته بتواجده اليوم فى زيارته الاولى لجامعة دمياط للاحتفال بالعيد السنوى للجامع الأزهر والذى يأتى فى السابع من رمضان من كل عام احتفالاً بذكرى تأسيسه.

ووجه الدكتور حسام الدين فوزى التحية لفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وجميع علماء الأزهر، هذه المنارة العريقة التى كانت منبرا للعلم والفكر الوسطى المستنير على مدار ١٠٨٦ عاما، فقد كان الجامع الأزهر حاملاً لواء الوسطية والاعتدال حقق الكثير من الاسهامات فى ربوع العالم ، تخرج منه الملايين من مختلف الجنسيات.

وأكد اننا جميعاً كمصريين نقدر ونفخر بالجامع الأزهر فقد ساهم وبقوة فى نشر علوم الدين الإسلامي السمحة وصحيح الدين ، حمل على عاتقه راية تصحيح المفاهيم المغلوطة ومكافحة الفكر المتطرف ، علاوة على دوره القوى فى دعم مسيرة التنمية والبناء التى تشهدها مصر تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وتوجه المحافظ بالتحية إلى علماء الأزهرالشريف وجميع القائمين على هذه الاحتفالية ، كما توجه بالشكر الى جامعة دمياط برئاسة الدكتور حمدان ربيع، على احتضانها لهذا الحدث المهم .

وتخلل الاحتفال كلمات لرئيس الجامعة والأستاذ الدكتور أسامة العبد ولبعض المشاركين من القيادات جاءت حول رسالة الأزهر الشريف والقرآن الكريم منهج أصيل فى الدعوة إلى الله والنماذج النسائية التى خدمت القرآن الكريم ورسالة الأزهر العالمية فى خدمة كتاب الله عز وجل ودور بيت العائلة فى المحافظة وثمرات التعاون بين الأزهر والكنيسة ، ودور الأزهر فى رعاية الطلاب الوافدين فى الجوانب العلمية والثقافية والاجتماعية ، كما قدم عدد من الطلاب فقرات شعرية وإنشادا دينيا.

واُختتمت فعاليات الحفل بإهداء هدية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف "المصحف الشريف " إلى محافظ دمياط ورئيس جامعة دمياط والمستشار العسكرى والدكتور أسامة العبد.