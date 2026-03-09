الكويت: السيطرة على حريق محدود بمحطة الصبية بعد استهدافات صاروخية ومسيّرة

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت، السيطرة على حريق محدود اندلع في أحد خزانات الوقود بمحطة الصبية للقوى الكهربائية وتقطير المياه.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي رصدت، الأحد، 7 صواريخ باليستية معادية، حيث تم اعتراض وتدمير 3 منها، بينما لم يتم التعامل مع 4 صواريخ أخرى لكونها خارج نطاق التهديد ولم تشكل خطراً على الأراضي الكويتية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، في بيان، أن أنظمة الدفاع الجوي رصدت أيضاً 5 طائرات مسيّرة معادية، تمكنت من إسقاط اثنتين منها، في حين لم يتم تدمير ثلاث طائرات أخرى.

وأضاف أن طائرتين مسيّرتين استهدفتا محيط مطار الكويت الدولي، ما أدى إلى انفجار خزانات للوقود، بينما استهدفت طائرة مسيّرة ثالثة مبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مدينة الكويت، متسببة في أضرار مادية دون تسجيل إصابات.