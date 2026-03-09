الدردير يتغنى بثلاثي الزمالك: أفضل مهاجمين في مصر

أشاد الإعلامي عمرو الدرديري، بثلاثي الزمالك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و نشر الدرديري صورة لثلاثي الزمالك ناصر منسي و خوان بيزيرا وشيكوبانزا و علق كاتبا: صورة فيها أفضل مهاجم في مصر وأفضل لاعب في الدوري .

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره إنبي في التاسعة والنصف مساء غدا الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري، في ختام مباريات المرحلة الأولى من بطولة الدوري المصري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة وذلك بعد فوزه على الاتحاد السكندري وذلك بفارق 3 نقاط عن الأهلي وبراميدز اللذان يملكان 40 نقطة ويتنافسان على المركزين الثاني والثالث بفارق الأهداف.

وبدأ معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك التفكير في حلول لتعويض غياب محمد شحاته في تشكيل الأيبض.