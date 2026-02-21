خطف مريم الجندي في ليلة زفافها يشعل أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "هي كيميا"

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل هي كيميا تطورات درامية مثيرة، بعدما تعرضت كوثر شخصية الفنانة مريم الجندي للاختطاف في ليلة زفافها، في مفاجأة قلبت الأحداث رأسًا على عقب وأثارت حالة من الترقب بين المشاهدين.

وجاءت واقعة الخطف نتيجة وصية تركها أحد الأشخاص المصابين باضطراب نفسي قبل وفاته، ما فتح الباب أمام سلسلة من الصراعات، خاصة مع طمع أحد الشخصيات في الاستيلاء على الأموال المرتبطة بتلك الوصية، لتتصاعد حدة التوتر داخل الأحداث.



وفي سياق متصل، تكتشف شخصية الفنانة ميمي جمال أن حجاج (دياب ) متزوج من امرأة أخرى، التي تبدأ في مطالبته بالأموال والضغط عليه لتطليق زوجته الأولى، التي تجسد شخصيتها الفنانة فرح يوسف، ما يضعه في مأزق كبير ويهدد استقرار حياته.



ويشارك في بطولة العمل إلى جانب دياب ومصطفى غريب كل من الفنانة مريم الجندي، والفنانة فرح يوسف، والفنان ميشيل ميلاد، إلى جانب عدد من الفنانين.



المسلسل من تأليف مهاب طارق، وإخراج إسلام خيري، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح، ويواصل جذب اهتمام الجمهور مع تصاعد أحداثه وتشابك علاقات أبطاله.