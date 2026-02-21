قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلافات على ركن سيارة تتحول لمشاجرة بسلاح أبيض بقنا
موعد الإفطار اليوم.. مواقيت الصلاة بجميع المحافظات
ترامب: كان لي دور حاسم في وصول أحمد الشرع إلى رئاسة سوريا
الحكومة تؤكد ضرورة تحصيل وضمان انتظام سداد إيجار وحدات بديل العشوائيات
القبض على 3 طلاب تعدوا على معلمة بالسب أمام المدرسة
رسميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك
بعد أربعة انتصارات متتالية.. السيتي يسعى لمواصلة نتائجه المثالية في مواجهة نيوكاسل الليلة
مصر تشارك في معرضين سياحيين دوليين في المجر وصربيا وتفوز بجائزة دولية
أخبار التوك شو: لو أطفالك بتصوم في رمضان.. نصائح للحفاظ على صحتهم.. ومفاجأة بشأن حالة الطقس اليوم
برلماني: الدراما الوطنية شريك أساسي في معركة بناء الوعي وتعزيز الاستقرار
مشروع قانون فى النواب لضبط تحليل المخدرات في الوظائف العامة
مرموش يطارد انجازا جديدا أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي
حوادث

قرار عاجل في محاكمة 139 متهما بخلية الهيكل الإداري للإخوان

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم
إسلام دياب

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 139 متهما بخلية الهيكل الإداري للإخوان بالتجمع، في القضية رقم 686 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، لجلسة 9 مايو المقبل، للطلبات.

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وأمانة سر محمد هلال.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه خلال الفترة من عام 1992 وحتي 18 فبراير 2022، من الأول وحتى السادس والثلاثين، ومن الأربعين وحتى الثالث والأربعين، ومن الخامس والأربعين وحتى السابع والتسعين، والمتهم الواحد والعشرين بعد المائة،  تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية.

ووجه لباقي المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين اتهامات بتمويل الإرهاب.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

