هشام حسين يتألق بمسلسلين «رأس الأفعى» و «إفراج» في رمضان 2026

يشارك الفنان الشاب هشام حسين في موسم دراما رمضان 2026 بعملين مختلفين، هما مسلسل «رأس الأفعى» بطولة أمير كرارة و«إفراج» بطولة عمرو سعد.

دوره في مسلسل «رأس الأفعى»

يقدم هشام حسين في «رأس الأفعى» شخصية الرائد «إبراهيم»، ضابط في قطاع الأمن الوطني، ويشارك في العمل نخبة من النجوم منهم أمير كرارة، أحمد غزي، شريف منير، ماجدة زكي، والعمل من إخراج محمد بكير.

في مسلسل «إفراج»، يجسد هشام شخصية المقدم هشام رئيس مباحث، ويشارك في البطولة كل من عمرو سعد، تارا عماد، حاتم صلاح، سما إبراهيم، صفوة، أحمد عبدالحميد، علاء مرسي، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى.

آخر أعماله الفنية

وكان آخر أعمال هشام حسين مسلسل «لعبة وقلبت بجد»، الذي جمعه بعدد كبير من النجوم منهم أحمد زاهر، عمر الشناوي، ريام كفارنة، حجاج عبد العظيم، دنيا المصري، شريف إدريس، منى أحمد زاهر وزينب يوسف شعبان وآخرون.