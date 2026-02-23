قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جمال العدل: زيزو مش شبه الزمالك.. وشيكابالا ملوش زي
ترتيب هدافي الدوري بعد فوز الأهلي على سموحه بهدف في الدوري
زيادة الاستثناءات لبعض أنواع البضائع المنقولة بالشاحنات بين لبنان وسوريا
ترامب: أنا من يتخذ القرار بشأن إيران.. وأفضل الاتفاق لأن البديل سيء جدا
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 24 فبراير 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا
حالة جوية نادرة.. تحذيرات عاجلة من الطقس خلال الساعات المقبلة
تعالد إيجابي بين الجونة والمقاولون العرب بالدوري
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على سموحة في الدوري
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة طلائع الجيش وكهرباء الإسماعيلية
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على سموحة بهدف نظيف
السيرة الهلالية تصل مترو الأنفاق في عرض فني للمرة الأولى .. صور
مواجهات صعبة تنطلق في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
توك شو

بركة رمضان يكتسح «إكس» لليوم الثالث على التوالي.. وإشادة واسعة بدعمه للحالات الإنسانية

بركة رمضان
بركة رمضان
قسم التوك شو

تربع هاشتاج "#بركه_رمضان_مستقبل_وطن" على موقع «إكس» لليوم الثالث على التوالي، بالتزامن مع عرض الحلقة الثالثة من البرنامج الذي يقدمه الفنان سامح حسين بشكل حصري على قناة dmc وبرعاية حزب مستقبل وطن.

الحلقة الثالثة لم تكن مجرد توزيع مساعدات، بل كانت لحظات إنسانية خالصة أعادت الأمل إلى بيوت أنهكها الغلاء والظروف الصعبة.

البداية كانت مع السيدة ناهد، التي فقدت زوجها وأصبحت المعيل الوحيد لثلاثة أبناء، لتفاجأ بإهدائها مبلغ 100 ألف جنيه، حيث تحولت لحظة الإعلان عن الدعم إلى مشهد مؤثر امتزجت فيه دموع الفرح بالدعاء، وسط تفاعل واسع من الجمهور عبر مواقع التواصل.

كما شهدت الحلقة لقاءً إنسانيًا مع عم جمال، الذي لم يتمالك نفسه بعد إهدائه 100 ألف جنيه، ليسجد شكرًا على الأرض في مشهد عفوي صادق لخص حجم الاحتياج وقيمة الدعم في حياة البسطاء.

ولم تتوقف اللفتات عند هذا الحد، إذ تضمنت الحلقة إهداء رحلتي عمرة لمواطنتين، تحقيقًا لأمنية طال انتظارها، إلى جانب التكفل بعلاج فتاة تحتاج إلى جراحة رباط صليبي بتكلفة 50 ألف جنيه بعد إصابة تعرضت لها في حادث، في رسالة واضحة بأن المبادرة لا تكتفي بالدعم المادي، بل تمتد لتخفيف الألم ورفع المعاناة.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا بكثافة مع الحلقة، مؤكدين أن البرنامج نجح في الوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية، وأنه أعاد التأكيد على روح التكافل والتراحم التي يتميز بها المجتمع المصري في شهر رمضان، مشيدين بدور حزب مستقبل وطن في دعم المبادرات المجتمعية التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.

بركة رمضان حالات الإنسانية سامح حسين

تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم في رمضان| خبير تغذية يوضح المخاطر

احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر
احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر
احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر

ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة

انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟ الحقيقة من منظور علمي

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟

