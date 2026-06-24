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بعد دخوله العناية المركزة للمرة السادسة.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان سامي عبد الحليم | تقرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد دخوله العناية المركزة للمرة السادسة.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان سامي عبد الحليم | تقرير

سامى عبد الحليم
سامى عبد الحليم
تقى الجيزاوي

أثارت الحالة الصحية للفنان سامي عبد الحليم حالة من القلق خلال الايام الماضية، بعد إعلان زوجته عن تعرضه لانتكاسة صحية جديدة استدعت نقله إلى العناية المركزة، في تكرار للأزمة التي يمر بها منذ فترة طويلة، وسط متابعة طبية مكثفة داخل المستشفى.

وكشفت زوجته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن تدهور حالته الصحية، مؤكدة أنه دخل العناية المركزة للمرة السادسة، مطالبة الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل، في رسالة حملت طابعًا إنسانيًا مؤثرًا عكست حجم المعاناة التي يمر بها الفنان وأسرته.

الحالة الصحية للفنان سامي عبد الحليم 

ويأتي هذا التطور بعد سلسلة من الأزمات الصحية المتتابعة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، والتي استدعت دخوله المستشفى أكثر من مرة، حيث كان قد نُقل إلى العناية المركزة في مرات سابقة بينها الخامسة، وسط متابعة طبية دقيقة لحالته.
وفي سياق متصل، حرصت نقابة المهن التمثيلية على متابعة وضعه الصحي، وأكد نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي دعمه الكامل للفنان وأسرته خلال الأزمة.

كما شهدت الحالة اهتمامًا رسميًا، بعدما تواصلت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، للاطمئنان على وضعه الصحي، عقب تداول استغاثات بشأن حالته، حيث جرى التواصل مع الجهات الطبية لمتابعة تطورات العلاج بشكل مستمر.

وبحسب مصادر طبية، فإن الفنان يعاني من مضاعفات صحية مرتبطة بجلطة في المخ، ويتم التعامل مع حالته داخل وحدة العناية المركزة وفق بروتوكولات علاجية دقيقة، مع استمرار المراقبة الطبية على مدار الساعة.


 

سامي عبد الحليم الحالة الصحية للفنان سامي عبد الحليم أشرف زكي

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