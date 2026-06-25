تعرف على أول مواجهات دور الـ 32 من كأس العالم

ضمنت العديد من المنتخبات التأهل لدور الـ 32 من كأس العالم 2026 قبل خوض الجولة الثالثة من دور المجموعات.

المنتخبات المتأهلة لدور الـ32 في كأس العالم 2026م حتى الآن هي:

‏ المكسيك

‏ أمريكا

‏ ألمانيا

‏ الأرجنتين

‏ فرنسا

‏ النرويج

‏ كولومبيا

‏ سويسرا

‏ كندا

‏ البوسنة

‏ المغرب

‏ البرازيل

‏جنوب أفريقيا

‏ بينما جاءت المنتخبات المغادرة من كأس العالم 2026م حتى الآن كالتالي:

‏تركيا

‏ هايتي

‏ تونس

‏ الأردن

‏ بنما

‏ قطر

‏ التشيك

وجاءت أول مواجهات دور الـ 32 من كأس العالم 2026 كالتالي:

كندا ضد جنوب أفريقيا

الأحد، 28 يونيو.

لوس أنجلوس ستاديوم، أمريكا.