فتحي سند يُمازح الجماهير بشأن مواجهة محتملة مع كوريا الجنوبية

أطلق الناقد الرياضي فتحي سند تعليقًا ساخرًا بشأن نتائج كأس العالم، متسائلًا ما إذا كان منتخب كوريا الجنوبية قد تعمد الخسارة أمام جنوب أفريقيا لتجنب مواجهة كندا، أحد أصحاب الأرض، والاتجاه نحو مواجهة منتخب مصر في دور الـ32 حال تصدر الفراعنة مجموعتهم.

وكتب فتحي سند عبر حسابه: «تفتكروا.. منتخب كوريا الجنوبية خسر من جنوب أفريقيا حتى يتجنب ملاقاة كندا، أحد أصحاب الأرض، ليذهب إلى ملاقاة الفراعنة في دور الـ32 إذا تصدروا مجموعتهم.. أم أنها صدفة!».

وسرعان ما أوضح أن حديثه جاء في إطار المزاح، مضيفًا: «معلش يا جماعة كانت غلطة خفيفة كده على السريع.. ماحصلش حاجة!!»، مصحوبًا برموز تعبيرية ضاحكة.

وجاءت تدوينة فتحي سند في ظل حالة الترقب الجماهيري لمسار الأدوار الإقصائية، واحتمالات المواجهات المنتظرة لمنتخب مصر في حال مواصلة نتائجه الإيجابية بالبطولة.



