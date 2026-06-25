منتخب مصر يخوض تدريباته بسياتل استعدادًا لمواجهة إيران .. صور

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن تدريباته في الثامنة مساء اليوم بتوقيت سياتل الأمريكية استعدادا لمواجهة إيران في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 .

وشارك في المران 24 لاعباً بينما أدي حمدي فتحي برنامجًا تأهيليًا بعد إصابته بآلام في الخلفية، ويستمر حسام عبد المجيد في أداء برنامج علاجي وفحوصات طبية تحت إشراف محمد أبو العلا طبيب المنتخب.

وحضر مران منتخب مصر، هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي المنتخب، وخالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس البعثة ومصطفي ابو زهرة و محمد أبو حسين وطارق أبو العينين أعضاء المجلس.

وتقام مباراة منتخب مصر وإيران في الثامنة مساء يوم 26 يونيو بتوقيت سياتل ، السادسة صباح يوم 27 يونيو بتوقيت القاهرة ، حيث يتصدر منتخب مصر قمة المجموعة برصيد ٤ نقاط ثم ايران وبلجيكا في المركز الثاني والثالث برصيد نقطتين ثم نيوزيلندا في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة.