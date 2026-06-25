ناقد رياضي: منتخب مصر لا يعرف سوى الفوز أمام إيران .. والصدارة هدف الفراعنة

أكد الناقد الرياضي أحمد جلال أن منتخب مصر يدخل مواجهته المرتقبة أمام إيران بشعار الفوز فقط، من أجل حسم صدارة المجموعة ومواصلة مشواره المميز في بطولة كأس العالم 2026.

وكتب جلال عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: «كوريا.. كوريا.. برضه منتخب مصر لا يفكر إلا في المكسب أمام إيران»، في إشارة إلى تركيز الفراعنة على تحقيق الانتصار بغض النظر عن الحسابات الأخرى.

وأضاف مستشهدًا بعبارة المستشار تركي آل الشيخ الشهيرة: «اللي يلعب معانا يستحمل»، مؤكدًا ثقته في قدرة المنتخب المصري على تقديم مباراة قوية وتحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب الإيراني

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن تدريباته في الثامنة مساء اليوم بتوقيت سياتل الأمريكية استعدادا لمواجهة إيران في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 .

وشارك في المران 24 لاعباً بينما أدي حمدي فتحي برنامجًا تأهيليًا بعد إصابته بآلام في الخلفية، ويستمر حسام عبد المجيد في أداء برنامج علاجي وفحوصات طبية تحت إشراف محمد أبو العلا طبيب المنتخب.



وحضر مران منتخب مصر، هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي المنتخب، وخالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس البعثة ومصطفي ابو زهرة و محمد أبو حسين وطارق أبو العينين أعضاء المجلس.

وتقام مباراة منتخب مصر وإيران في الثامنة مساء يوم 26 يونيو بتوقيت سياتل ، السادسة صباح يوم 27 يونيو بتوقيت القاهرة ، حيث يتصدر منتخب مصر قمة المجموعة برصيد ٤ نقاط ثم ايران وبلجيكا في المركز الثاني والثالث برصيد نقطتين ثم نيوزيلندا في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة.