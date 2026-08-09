نور عمرو دياب تحتفل بعيد ميلاد ياسين رشدي برسالة رومانسية..ماذا قالت؟

احتفلت نور عمرو دياب، ابنة الفنان عمرو دياب والفنانة شيرين رضا، بعيد ميلاد مدرب الرقص ياسين رشدي، من خلال مشاركة متابعيها لحظات رومانسية جمعتهما عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام».

ونشرت نور عمرو دياب مقطع فيديو ظهرت خلاله برفقة ياسين وهما يرقصان معًا على أنغام أغنيته «سحلتني»، التي أبدت إعجابها بها.

ووجهت نور عمرو دياب رسالة خاصة إلى ياسين بمناسبة عيد ميلاده، قائلة: «عيد ميلاد سعيد يا حبيبي، أتمنى أن نقضي سنوات العمر معًا في رقص وحياة وحب وسلام، وأن يمنحك الله كل سعادة العالم لأنك تستحقها بجدارة».

وأضافت: «لا تتوقف أبدًا عن كونك تلك الروح الجميلة والرائعة، أنا فخورة بك دائمًا وأبدًا يا متعدد المواهب والمبدع في كل شيء.. أحبك كثيرًا».

كما أشادت نور بأغنية «سحلتني»، معربة عن سعادتها بالعمل الذي قدمه ياسين، وكتبت: «أحب هذه الأغنية جدًا.. سحلتني، تهانينا على هذا العمل الرائع والمميز».