نسرين طافش: الشهرة لا تختصر شخصيتي.. وأفضّل الاحتفاظ بأزماتي لنفسى

كشفت الفنانة نسرين طافش عن جانب مختلف من حياتها بعيدًا عن الأضواء، مؤكدة أن الشهرة تمثل جزءًا من رحلتها الفنية لكنها لا تعكس كل تفاصيل شخصيتها، إذ تحرص على الاستمتاع بحياة هادئة وبسيطة مع أسرتها، إلى جانب ممارسة الرياضة والقراءة والطهي.

وخلال لقائها ببرنامج «أصل الحكاية» مع الإعلامية إنجي مهران ، أوضحت نسرين أنها لا تفضل الحديث عن أزماتها الشخصية وقت حدوثها، معتبرة أن بعض التجارب تحتاج إلى مرور الوقت لفهم أبعادها واستخلاص الدروس منها، وقد تشاركها لاحقًا إذا كانت تحمل رسالة إيجابية أو فائدة للآخرين.

وأكدت أن الحفاظ على الصفاء الداخلي وعدم الاستسلام للظروف الصعبة من أهم المبادئ التي تؤمن بها، مشيرة إلى أن تحقيق التوازن بين حياتها المهنية والشخصية يمنحها القدرة على الاستمرار والتطور.



