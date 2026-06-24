نسرين طافش: أرفض مشاركة أزماتي وقت حدوثها.. والمال لا يوزاي السعادة

قالت الفنانة نسرين طافش، إن الثراء الحقيقي لا يقاس فقط بالأموال والممتلكات، بل بالصحة النفسية والجسدية، والسلام الداخلي، والقدرة على الشعور بالامتنان.

وأضافت أن المال يظل وسيلة مهمة في الحياة، لكنه ليس المعيار الوحيد للسعادة أو النجاح، مشددة على أهمية تحقيق التوازن بين النجاح المادي والنمو الإنساني.

وسيلة للظهور

وتحدثت نسرين عن علاقتها بالسوشيال ميديا، مؤكدة أنها لا تنظر إليها باعتبارها مجرد وسيلة للظهور أو تحقيق الانتشار؛ بل تراها منصة لتحمل المسؤولية، وتقديم محتوى إيجابي يسهم في رفع وعي الناس وتحسين حياتهم.

وأشارت إلى أن الفنان اليوم لم يعد دوره مقتصرًا على تقديم الأعمال الفنية فقط، بل أصبح مطالبًا باستثمار تأثيره في نشر القيم الإنسانية والمعرفة والطاقة الإيجابية، مؤكدة أنها تشعر بمسؤولية كبيرة تجاه ما تقدمه لجمهورها.

وأكدت نسرين أهمية دعم الآخرين وتشجيع نجاحاتهم، معتبرة أن الإنسان الواثق من نفسه لا يخشى نجاح غيره، بل يسانده ويفرح له، داعية إلى ترسيخ ثقافة الدعم المتبادل بدلًا من المنافسة السلبية.

وعن شخصيتها، أوضحت أن الحزم في بعض المواقف أمر ضروري للحفاظ على الحدود الشخصية، مشيرة إلى أن اللطف الزائد قد يُفهم أحيانًا بشكل خاطئ على أنه ضعف، بينما يمثل في الحقيقة قوة نابعة من الوعي والثقة بالنفس.



وعن تصنيفها ضمن قوائم أجمل الوجوه في العالم، أكدت نسرين أن الجمال الخارجي يمثل نسبة محدودة من عوامل النجاح، مشددة على أن الموهبة والاجتهاد والثقافة وتطوير الذات هي العناصر الحقيقية التي تصنع الاستمرار والنجاح على المدى الطويل.



وجهت نسرين رسالة مؤثرة لنفسها "لو التقت نسرين الطفلة بنسرين الحالية، ستنبهر بكيفية صمودها بوجه كل الصدمات والآلام، وتوجه لها الشكر لأنها حمت نقاءها وطيبتها وشجاعتها داخلياً، ولم تسمح لأي تجربة قاسية بأن تطفئ النور الذي في أعماقها"، مؤكدة أن رسالتها ستظل قائمة على نشر الوعي والمحبة والجمال والبهجة بين الناس.