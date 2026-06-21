بالأحمر اللافت .. نسرين طافش تستعرض جمالها وأنوثتها عبر إنستجرام | شاهد

نشرت الفنانة نسرين طافش ، فيديو جديدًا لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافتة.

وتألقت نسرين طافش ، مرتديه فستاناً طويلاً وأنيقاً باللون الأحمر ، وجاء الفستان بتصميم مميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت نسرين طافش ، أن تترك شعرها البني الطويل مُنسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد نسرين طافش ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر الشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة نسرين طافش :