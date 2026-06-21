بإطلالة جريئة .. نسرين طافش ترد على شائعات الانفصال بطريقة غير مباشرة وتخطف الأنظار بالأحمر | شاهد

خطفت الفنانة نسرين طافش أنظار جمهورها بإطلالة أنيقة خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وشاركت صورها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".



وظهرت نسرين طافش بفستان أحمر طويل وضيق أبرز رشاقتها، وجاء التصميم مكشوف الكتفين مع أكمام شفافة أضفت لمسة من الأناقة على إطلالتها، فيما تركت شعرها منسدلًا على كتفيها، واعتمدت مكياجًا ناعمًا مع أحمر شفاه باللون الأحمر الداكن، كما أكملت إطلالتها بعقد وخاتم وساعة.

من ناحية أخرى، حرصت نسرين طافش على الرد بشكل غير مباشر على الشائعات التي ترددت مؤخرًا حول انفصالها عن زوجها، إذ نشرت صورة جديدة تجمعها به عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، واكتفت بالتعليق عليها برمز القلب وعلامة اللانهاية والعين الزرقاء اتقاءً للحسد.

يُذكر أن نسرين طافش أعلنت زواجها في يناير 2025، دون الكشف عن هوية زوجها، مفضلة الحفاظ على خصوصية حياتها الشخصية. وكانت قد أوضحت في تصريحات سابقة لبرنامج ET بالعربي أن زوجها لا يحب الظهور الإعلامي أو الأضواء، مؤكدة أنه يفضل الخصوصية ويدعمها دائمًا، قائلة: "هو عايزني أكون أحسن إنسانة في الدنيا وأسعد ست في العالم".