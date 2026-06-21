انتبه لهذه الأعراض.. مؤشرات تدل على زيادة الدهون في الجسم

حذر الدكتور محمد زهران استشاري التغذية العلاجية من خطورة الاعتماد على الوزن فقط كمؤشر للصحة، مؤكدًا أن كثيرًا من الأشخاص قد يتمتعون بوزن طبيعي ظاهريًا، بينما يعانون من ارتفاع في نسبة الدهون بالجسم، وهو ما ينعكس سلبًا على اللياقة والصحة العامة ومستوى الطاقة اليومي.

وأوضح زهران أن من أبرز العلامات الدالة على ارتفاع نسبة الدهون هو تراكم الدهون في منطقة البطن، خاصة أسفل البطن، مشيرًا إلى أن دهون البطن تُعد من أخطر أنواع الدهون لارتباطها بزيادة الدهون الحشوية المحيطة بالأعضاء الداخلية، والتي تؤثر بشكل مباشر على الصحة العامة.

وأضاف أن صعوبة فقدان الوزن رغم الالتزام بنظام غذائي صحي أو ممارسة الرياضة لفترات طويلة قد تكون مؤشرًا على ارتفاع نسبة الدهون في الجسم، حيث يصبح الجسم أقل كفاءة في التعامل مع السعرات الحرارية.

وأشار إلى أن الشعور المستمر بالتعب والإرهاق يعد من العلامات الشائعة أيضًا، حتى مع الحصول على قسط كافٍ من النوم، موضحًا أن زيادة الدهون تؤثر على كفاءة الجسم في إنتاج الطاقة.

ولفت استشاري التغذية العلاجية إلى أن ضيق التنفس أثناء صعود السلم أو القيام بمجهود بسيط قد يشير إلى انخفاض مستوى اللياقة البدنية وارتفاع نسبة الدهون، خاصة إذا كان هذا العرض جديدًا على الشخص.

كما أشار إلى أن زيادة التعرق بشكل غير معتاد أثناء الحركة أو في الأجواء المعتدلة قد يكون مرتبطًا بارتفاع نسبة الدهون، نتيجة المجهود الزائد الذي يبذله الجسم لتنظيم درجة حرارته.

ومن العلامات الأخرى التي ذكرها زهران آلام المفاصل وأسفل الظهر، نتيجة زيادة الحمل على الركبتين والعمود الفقري بسبب الوزن الزائد وتراكم الدهون.

وأضاف أن تغير مقاسات الملابس بشكل متكرر، حتى مع ثبات الوزن أحيانًا، قد يدل على زيادة الدهون وانخفاض الكتلة العضلية في الجسم.

كما أوضح أن الشخير أثناء النوم أو الشعور بعدم الراحة عند الاستيقاظ قد يرتبط بزيادة الدهون، خاصة في منطقة الرقبة والصدر، مما يؤثر على جودة النوم.

وأشار إلى أن ارتفاع ضغط الدم أو مستويات السكر والدهون في التحاليل الطبية قد يكون مرتبطًا بزيادة نسبة الدهون، خاصة الدهون الحشوية التي تعد الأخطر على الصحة.

وأكد أن ضعف اللياقة البدنية وصعوبة أداء الأنشطة اليومية التي كانت سهلة في السابق يمثلان من العلامات المهمة التي تستوجب الانتباه وتغيير نمط الحياة.

واختتم زهران بالتأكيد على أن ارتفاع نسبة الدهون لا يؤثر فقط على الشكل الخارجي، بل يزيد من احتمالية الإصابة بأمراض خطيرة مثل أمراض القلب، والكبد الدهني، والسكري، وارتفاع ضغط الدم، مشددًا على أهمية متابعة نسبة الدهون في الجسم بشكل دوري بدلًا من الاعتماد على الوزن فقط، للحصول على تقييم أدق للحالة الصحية.

وأشار إلى أهمية استشارة مختص في التغذية العلاجية لوضع خطة مناسبة لتحسين نمط الحياة، مؤكدًا أن الوقاية تبدأ من الوعي والمتابعة المستمرة.