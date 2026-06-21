طريقة عمل الجمبري الباتر فلاي المقرمش في المنزل بطعم المطاعم

يعتبر الجمبري الباتر فلاي من أكثر الأطباق البحرية التي تحظى بشعبية كبيرة، خاصة لمحبي المأكولات المقرمشة ذات الطعم المميز، حيث يجمع بين القوام الهش من الخارج والطراوة من الداخل، ويمكن تحضيره بسهولة في المنزل بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة.

ويتميز هذا الطبق بإمكانية تقديمه في العزومات أو كوجبة سريعة بجانب البطاطس المقلية أو السلطات، كما يمكن تقديمه مع صوص الثوم أو الكوكتيل لإضافة مذاق غني ومميز.

المكونات:

نصف كيلو جمبري متوسط أو كبير الحجم (مقشر مع ترك الذيل)

2 بيضة

كوب بقسماط ناعم أو بانكو

نصف كوب دقيق

ملعقة صغيرة ثوم بودرة

ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح حسب الرغبة

عصير ليمونة

زيت للقلي



طريقة التحضير:

في البداية يتم تجهيز الجمبري بطريقة “الباتر فلاي” من خلال فتح الظهر بسكين صغير دون فصله بالكامل، ثم يُفرد قليلاً ليأخذ شكل الفراشة، مع تتبيله بعصير الليمون والملح وتركه لبضع دقائق.

بعد ذلك يتبل الجمبري بالبهارات المجهزة جيدًا لضمان امتصاص النكهة، ثم يغلف بالدقيق أولًا، وبعدها يغمس في البيض المخفوق، ثم يُغطى بالبقسماط مع الضغط الخفيف لضمان تغليف متماسك.

وفي الخطوة الأخيرة يُقلى الجمبري في زيت ساخن حتى يصبح ذهبي اللون ومقرمشًا من الخارج، ويستغرق ذلك من 2 إلى 3 دقائق تقريبًا لكل جانب حسب الحجم.

طريقة التقديم:

يقدم الجمبري الباتر فلاي ساخنًا مع صوص الثوم أو الصوص الحار أو صوص الكوكتيل، إلى جانب البطاطس المقلية أو سلطة خضراء منعشة، ليمنح وجبة متكاملة بطعم ينافس أشهر المطاعم.