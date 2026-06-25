قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"الشيوخ الأمريكي" يغير تصويته بشأن حرب إيران وترامب يرحب
سعيد العويران: منتخب مصر قادر على بلوغ دور الـ16 في المونديال
وزير الخارجية الأمريكي يكشف عن قرار عاجل من ترامب بشأن فنزويلا بعد الزلزال
رئيسة فنزويلا تعلن ولاية لا جوايرا الشمالية منطقة منكوبة
التقارير غير مبشرة.. قرار عاجل من ترامب بعد زلزال فنزويلا
ترامب : تعليمات للوكالات الحكومية بسرعة التحرك بشأن زلزل فنزويلا
للرزق وفك الكرب .. أدعية يوم عاشوراء 2026
ناقد رياضي: منتخب مصر لا يعرف سوى الفوز أمام إيران .. والصدارة هدف الفراعنة
اليابان: زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب محافظة «إيواته»
بدون إعادة تعيين الراوتر: حلول سريعة لتوصيل الهاتف بالـ Wi-Fi
ناقد رياضي: مصر قد تنفرد بإنجاز عربي تاريخي في مونديال 2026 حال الفوز على إيران
أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم.. الدولار عند 49.66 جنيه للشراء|فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أرقام قياسية في العمل الدعوي.. «الأوقاف» تتجاوز المليون درس عصر وترويحة خلال عام واحد

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

كشفت وزارة الأوقاف عن حصاد نشاطها الدعوي والفكري خلال العام المالي 2025/2026، مؤكدة تحقيق طفرة ملحوظة في حجم الفعاليات والبرامج التي استهدفت نشر الفكر الوسطي وتعزيز الوعي المجتمعي في مختلف محافظات الجمهورية.

وجاءت هذه الجهود تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في إطار خطة شاملة تقودها الإدارة العامة للإرشاد الديني ونشر الدعوة، بهدف ترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية، ومواجهة الأفكار المتطرفة من خلال خطاب ديني مستنير ومتوازن.

وسجلت الأنشطة الدعوية حضورًا واسعًا على مستوى المساجد، حيث تم تنفيذ أكثر من مليون درس عصر، إلى جانب أكثر من مليون ترويحة رمضانية، وهو ما يعكس حجم الانتشار والتأثير المباشر للخطاب الدعوي في الشارع المصري، بالإضافة إلى عقد 58 ألفًا و600 مجلس علم وذكر، وتنفيذ ما يقرب من 60 ألف فعالية علمية متنوعة.

١٦٠٠ قافلة دعوية

وفي إطار القوافل الدعوية، نظمت الوزارة 1600 قافلة بمختلف المحافظات، من بينها قوافل مشتركة مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، فضلًا عن 375 قافلة داخل مواقع شركات البترول، إلى جانب تنظيم 865 أسبوعًا ثقافيًا، وأكثر من 13 ألف ملتقى فكري للأئمة والواعظات.

كما شملت الجهود الدعوية التعاون مع وسائل الإعلام الوطنية، من خلال تسجيل برامج وحلقات توعوية، إلى جانب تنظيم فعاليات نوعية مثل صالون «في محبة الوطن»، والمشاركة في معرض فيصل للكتاب، بما يعزز التواصل مع مختلف فئات المجتمع.

وفي جانب بناء الوعي لدى الأطفال والنشء، شهدت البرامج المخصصة لهم مشاركة واسعة، حيث شارك أكثر من 20 ألف مسجد في البرنامج التثقيفي للطفل بإجمالي تجاوز 720 ألف فعالية، إلى جانب البرنامج الصيفي الذي تخطى 900 ألف فعالية، بالإضافة إلى مئات اللقاءات التفاعلية الموجهة للأطفال.

وعلى مستوى البرامج العلمية والتأهيلية، نفذت الوزارة أكثر من 116 ألف درس منهجي، ونحو 106 آلاف فعالية ضمن برنامج «المنبر الثابت» بالتعاون مع الأزهر الشريف، إلى جانب أكثر من 222 ألف فعالية لقراءة البردة الشريفة، بما يسهم في تعزيز البناء العلمي والدعوي للأئمة.

كما امتدت الأنشطة إلى مجالات التوعية المجتمعية، حيث تم تنفيذ عشرات الآلاف من الفعاليات بالتعاون مع جهات متعددة، شملت برامج الصحة، والشباب، والثقافة، والتعليم، وهو ما يعكس اتساع نطاق الشراكات المؤسسية لدعم جهود نشر الوعي.

وفي إطار المبادرات الفكرية، نظمت الوزارة ملتقيات دينية كبرى بمسجد سيدنا الحسين خلال مواسم دينية مهمة، إلى جانب برامج إبداعية تستهدف العاملين في المؤسسات المختلفة، بما يعزز التواصل المباشر مع قطاعات المجتمع.

وعلى صعيد دعم الكوادر الدعوية، اعتمدت وزارة الأوقاف آلاف الخطباء ومئات الواعظات خلال العام، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة المؤهلين لنشر الفكر الوسطي المستنير.

وأكدت الوزارة أن هذه المؤشرات تعكس حجم الجهد المبذول في تطوير الخطاب الديني، مشددة على استمرار العمل وفق استراتيجية متكاملة تسعى لبناء الإنسان وتعزيز الانتماء الوطني، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة.

وزير الأوقاف الفكر الوسطي أسامة الأزهري حصاد العمل الدعوي وزارة الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

225 جنيها للجرام.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

الذهب

عقب الهبوط السريع.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الخميس

تريزيجه

مليون دولار.. الأهلي يوافق على عرض الرياض السعودي لشراء عقد تريزيجيه

أسعار الدواجن

البيضا بأقل من 60 جنيها بالمزرعة| انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

الذهب

1800 جنيه خسارة يومية.. ماذا حدث في سعر الجنيه الذهب بمصر؟

ادعيه يوم عاشوراء - دعاء يوم عاشوراء

ادعيه يوم عاشوراء .. أفضل 400 دعاء مكتوب للرزق وقضاء الدين وللأبناء والحمل والزواج

منتخب مصر

أزمة تسبق مواجهة مصر وإيران في المونديال .. اعتراض رسمي قبل صافرة البداية

ناني سعد الدين ومحمد رمضان

مش بشحت منك.. ناني سعد الدين تروي موقفًا صعبا مع محمد رمضان

ترشيحاتنا

أرشيفية

موجة حارة ورطوبة مرتفعة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة

أرشيفية

تراجع جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

أرشيفية

طقس الخميس.. شبورة صباحية ورطوبة مرتفعة والحرارة تلامس 41 درجة بجنوب الصعيد

بالصور

أحمر جريء.. بسمة بوسيل تستعرض رشاقتها

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

لوحوش الضروب .. انطلاق رام 1500 TRX موديل 2027

رام 1500 TRX
رام 1500 TRX
رام 1500 TRX

لوك جذاب .. رنا سماحة تبهر متابعيها في أحدث ظهور

رنا سماحة
رنا سماحة
رنا سماحة

بعد إنتاج 99 سيارة.. بوجاتي تسدل الستار على ميسترال وتطوي صفحة محرك W16 التاريخي

بوجاتي ميسترال
بوجاتي ميسترال
بوجاتي ميسترال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد