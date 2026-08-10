محافظ البحر الأحمر يحظر استغلال المواطنين ويحدد سعر متر المياه.. وغرامة 100 ألف جنيه للمخالفين

​أصدر الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر ، قرارات بتنظيم أسعار بيع ونقل المياه للمواطنين عبر سيارات النقل الخاصة (الفنطاس) ، وذلك بهدف فرض الانضباط وتحقيق العدالة والشفافية وتثبيت أسعار الخدمات الأساسية.

​وتضمنت القرارات إلزام جميع السيارات ببيع متر المياه للمستهلك بسعر 140 جنيهاً بحد أقصى، وهو سعر نهائي وشامل لتكلفة المياه ومصاريف النقل والتوصيل، مع حظر فرض أي مبالغ إضافية تحت أي مسمى.

​كما وجه البرقي، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر بالبدء الفوري في طباعة ولصق شارات معتمدة ("استيكرات") على جميع السيارات ، يظهر عليها بوضوح السعر المحدد للمواطنين، مدعمة برقم الخط الساخن للشركة (125) ورقم غرفة عمليات المحافظة (0653547555)، ورقم الواتساب المخصص للشكاوى (01211988337).

​وشدد محافظ البحر الأحمر، على تفعيل منظومة رقابية مشددة تشترك فيها الأجهزة التنفيذية وغرفة العمليات بالمحافظة لرصد أي تجاوزات، مع تطبيق غرامة مالية قاسية قدرها 100 ألف جنيه على كل سيارة تخالف التسعيرة المقررة، بالإضافة إلى عقوبات إدارية تصل لحظر التعامل مع السيارة، ومضاعفة العقوبة والغرامة فوراً في حال تكرار المخالفة.

​وأكد البرقي، أنه لن يتم التهاون مع أي محاولة للمتاجرة باحتياجات المواطنين اليومية، داعيا الجميع إلى ممارسة دورهم المجتمعي والإبلاغ الفوري عن أي سيارة تخالف السعر المعلن عبر الخط الساخن 125 أو الرقم المباشر لغرفة عمليات المحافظة 0653547555 ، أو إرسال الشكاوى والمخالفات مدعومة بالصور على رقم الواتساب 01211988337 لاتخاذ الإجراءات القانونية