من يحسم الصدارة؟.. كل ما تريد معرفته عن مباراة فرنسا والنرويج بكأس العالم 2026

يصطدم منتخب فرنسا بنظيره النرويج في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

ويتواجد المنتخبان ضمن المجموعة التاسعة، التي تضم أيضا منتخبي السنغال والعراق، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز وحسم صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة قبل انطلاق منافسات دور الـ32.

فرنسا.. تأهل مبكر وطموح لمواصلة الانتصارات

بدأ المنتخب الفرنسي مشواره في المونديال بقوة بعدما حقق فوزا كبيرا على منتخب السنغال بنتيجة 3-1 في الجولة الأولى.

وواصل "الديوك" عروضهم القوية في الجولة الثانية بعدما تغلبوا على العراق بثلاثية نظيفة ليحسم المنتخب الفرنسي رسميا تأهله إلى دور الـ32 قبل الجولة الأخيرة.

النرويج تسير بثبات نحو الأدوار الإقصائية

على الجانب الآخر، استهل منتخب النرويج مشواره في البطولة بفوز عريض على العراق بنتيجة 4-1.

وفي الجولة الثانية، نجح المنتخب النرويجي في تحقيق انتصار مثير على السنغال بنتيجة 3-2، ليضمن التأهل رسميًا إلى دور الـ32 رفقة المنتخب الفرنسي.

ترتيب المجموعة التاسعة

1- فرنسا – 6 نقاط.

2- النرويج – 6 نقاط.

3- السنغال – دون نقاط.

4- العراق – دون نقاط.

موعد مباراة فرنسا والنرويج في كأس العالم 2026

تقام المباراة المرتقبة بين فرنسا والنرويج صباح السبت الموافق 27 يونيو، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا والنرويج في كأس العالم 2026

تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق البث الحصري لمباريات كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المقرر أن يتم نقل المباراة المرتقبة عبر قناة "beIN Sports Max 1".