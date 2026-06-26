11 مليون دولار مكافأة التأهل لدور الـ32 بكأس العالم 2026

أكد الناقد الرياضي أحمد جلال أن الجوائز المالية التي رصدها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لبطولة كأس العالم 2026 تعكس حجم التطور الكبير الذي تشهده البطولة، مشيرا إلى أن كل منتخب ينجح في التأهل إلى دور الـ32 سيحصل على مكافأة تصل إلى 11 مليون دولار، وهو ما يمثل حافزا كبيرا لجميع المنتخبات المشاركة.



و كتب أحمد جلال عبر فيسبوك:11 مليون دولار.. مكافأة يحصل عليها كل منتخب تأهل إلى دور الـ 32، في مونديال أمريكا.



ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة حاسمة أمام نظيره الإيراني في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، في لقاء يسعى خلاله "الفراعنة" إلى حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ32، ومواصلة مشوارهم في البطولة دون انتظار نتائج المنافسين.

موعد مباراة مصر وإيران والقنوات الناقلة

تقام مباراة مصر وإيران غدا السبت 27 يونيو 2026 على ملعب "لومين فيلد" بمدينة سياتل الأمريكية، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة صباحًا بتوقيت القاهرة، الموافق الحادية عشرة مساءً يوم 26 يونيو بتوقيت مدينة سياتل.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر شبكة "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري لمنافسات كأس العالم 2026 في المنطقة.