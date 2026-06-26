مجدي عبد الغني: محمد صلاح أسطورة لا تتكرر.. وحسام حسن أشعل غرفة الملابس بين شوطي مباراة نيوزيلندا

أكد مجدي عبدالغني، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن محمد صلاح يعد واحدًا من أعظم اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، مشيرًا إلى أن تكرار تجربته سيكون أمرًا بالغ الصعوبة.

وقال عبدالغني، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي، المذاع عبر قناة MBC مصر 2: "محمد صلاح أسطورة في كرة القدم لا تتكرر، ولكي يظهر لاعب مثله؛ نحتاج إلى سنوات طويلة".

وتحدث عبدالغني عن سر تحول أداء منتخب مصر أمام نيوزيلندا، قائلًا: "كان هناك حماس كبير داخل غرفة الملابس بين شوطي المباراة، وحسام حسن نجح في شحن اللاعبين نفسيًا بشكل رائع، وهو ما انعكس على الأداء في الشوط الثاني".

وأضاف: "اللاعبون شعروا بخطورة الموقف، لذلك تغير الأداء ونجح المنتخب في تحقيق الانتصار، كما أن محمد صلاح كان له دور كبير في قلب المباراة، خاصة بعد تسجيله الهدف الثاني، بالإضافة إلى تألق زيكو الذي حفظ تحركات صلاح وذلك وضح في الهدف الثاني".

وعن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام إيران، قال عبدالغني: "أرى أن رامي ربيعة هو الأقرب لتعويض غياب حمدي فتحي، خاصة بعد المستوى الجيد الذي قدمه مع المنتخب أمام نيوزيلندا، وأعتقد أن الجهاز الفني سيحافظ على باقي عناصر التشكيل التي خاضت المباراتين السابقتين".

واختتم عبدالغني تصريحاته بانتقاد أحمد سيد "زيزو"، قائلًا: "زيزو استهتر بالكرة في فرصته بمباراة نيوزلندا، وكان يريد أن يمنحها شكلًا جماليًا، بينما كان عليه أن يسدد مباشرة ويسجل الهدف بمجرد انفراده بالمرمى".