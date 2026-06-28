ميسي يكتب التاريخ في كأس العالم.. رقم قياسي جديد بعد التألق أمام الأردن

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تحطيم الأرقام القياسية في بطولة كأس العالم، بعدما عزز رقمين تاريخيين عقب مشاركته في فوز منتخب الأرجنتين على الأردن بنتيجة 3-1، صباح اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بمونديال 2026.

ميسي الأكثر مشاركة في تاريخ المونديال

ورفع قائد منتخب الأرجنتين رصيده إلى 28 مباراة في نهائيات كأس العالم، ليواصل الانفراد بصدارة قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ البطولة.

وتفوق ميسي على الثنائي لوثار ماتيوس وكريستيانو رونالدو، اللذين يمتلك كل منهما 25 مباراة، بينما يأتي الألماني ميروسلاف كلوزه بـ24 مباراة، ثم الإيطالي باولو مالديني بـ23 مباراة.

رقم قياسي جديد في هز شباك المنتخبات

كما عزز ميسي رقمه القياسي كأكثر لاعب تسجيلًا أمام منتخبات مختلفة في تاريخ كأس العالم، بعدما وصل إلى هز شباك 13 منتخبًا مختلفًا خلال مسيرته بالمونديال.

ويتفوق قائد الأرجنتين بفارق 3 منتخبات عن الثلاثي يورجن كلينسمان، ورونالدو البرازيلي، وميروسلاف كلوزه، أصحاب الرقم التالي في القائمة.

ميسي يتصدر هدافي مونديال 2026

ويواصل ميسي تصدر قائمة هدافي كأس العالم 2026 برصيد 6 أهداف، بعدما سجل ثلاثة أهداف أمام الجزائر، وأضاف هدفين في شباك النمسا، قبل أن يوقع على هدفه السادس أمام الأردن عقب دخوله بديلًا خلال المباراة.

الأرجنتين بالعلامة الكاملة في انتظار الرأس الأخضر

وحصد المنتخب الأرجنتيني صدارة المجموعة العاشرة بالعلامة الكاملة بعدما جمع 9 نقاط من الفوز على الجزائر والنمسا والأردن، ليحجز مواجهة أمام منتخب الرأس الأخضر في دور الـ32.

وتواصل الأرجنتين مشوار الدفاع عن لقبها وسط تألق لافت من ميسي، الذي يثبت مجددًا حضوره كأحد أبرز اللاعبين في تاريخ كأس العالم.