إبراهيموفيتش: ميسي لا يحتاج 90 دقيقة لصناعة التاريخ.. يكفيه وميض واحد لتغيير المباراة

أشاد النجم السويدي المعتزل زلاتان إبراهيموفيتش بالإمكانيات الاستثنائية التي يمتلكها الأرجنتيني ليونيل ميسي، مؤكدًا أن قائد منتخب الأرجنتين وصل إلى مرحلة أصبح فيها قادرًا على صناعة الفارق في أي وقت، حتى لو شارك لدقائق معدودة فقط.

وتحدث إبراهيموفيتش خلال تحليله لمنافسات كأس العالم عبر شبكة "فوكس سبورت"، عن تأثير ميسي في فوز منتخب الأرجنتين على الأردن بنتيجة 3-1، وهي المباراة التي أنهى خلالها "التانجو" دور المجموعات بالعلامة الكاملة.

عدم مشاركة ميسي أساسيًا أمام الأردن

ورغم عدم مشاركة ميسي أساسيًا أمام الأردن، حيث دخل بديلًا في الشوط الثاني، إلا أنه نجح في تسجيل هدف رائع من ركلة حرة في الدقيقة 80، ليواصل كتابة الأرقام القياسية ويؤكد حضوره في أكبر المحافل العالمية.

وقال إبراهيموفيتش: "قيمة هذا الهدف تتجاوز حدود النتيجة، ففي الوقت الذي كانت فيه الأرجنتين تسيطر على المباراة، جاء ظهور ميسي ليمنح اللقاء لحظة مختلفة ويغير ذكريات تلك الليلة".

ميسي لا يحتاج إلى حمل الفريق على كتفيه

وأضاف النجم السويدي: "ميسي لا يحتاج إلى حمل الفريق على كتفيه طوال 90 دقيقة أو إنقاذ موقف صعب، فمجرد وجوده داخل الملعب يمنح الجميع شعورًا بأن هناك شيئًا استثنائيًا قد يحدث، وتكفيه دقائق قليلة ليترك بصمته".

وتطرق إبراهيموفيتش إلى هدف ميسي من الركلة الحرة، مشيرًا إلى وجود احتمالية لخطأ من حارس الأردن، وهو الرأي الذي أشار إليه أيضًا النجم الفرنسي تيري هنري، لكنه أكد أن قيمة ميسي لا ترتبط فقط بالتحليل الفني للهدف.

وأوضح: "عندما نتحدث عن ميسي هناك جانب عاطفي لا يمكن قياسه من خلال إعادة اللقطة فقط، حتى لو كان هناك خطأ من الحارس أو كانت الكرة قابلة للتصدي، يبقى تأثير ميسي كما هو، يظهر ويسجل ويمنح الجماهير لحظة لا تُنسى".

واختتم إبراهيموفيتش تصريحاته قائلًا: "ميسي وصل إلى مرحلة أصبح فيها ما يقدمه يبدو وكأنه أمر طبيعي، لكنه في الحقيقة أمر استثنائي. إذا بدأ المباراة يصنع الفارق، وإذا دخل بديلًا يفعل الأمر نفسه، وإذا احتاجت الأرجنتين للحظة حاسمة فهو قادر على إيجادها".

وأضاف: "في عمر الـ39 لم يعد بحاجة لإثبات أي شيء، لكن كل ظهور له يظل يحمل إحساسًا بأنه قد يكون صاحب القرار الأخير".