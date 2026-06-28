لعبة المال.. مدرب غاني ينتقد كأس العالم

انتقد البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب غانا، نظام كأس العالم الجديد بمشاركة 48 منتخبًا، مؤكدًا أن البطولة فقدت جزءًا كبيرًا من قيمتها بسبب زيادة عدد المنتخبات المشاركة

وقال كيروش إن سهولة التأهل بعد زيادة المقاعد أفقدت التصفيات، خاصة في قارتي أوروبا وأفريقيا، كثيرًا من أهميتها، مضيفًا: "اليوم المال هو من يتحدث، ولم تعد كرة القدم مجرد لعبة، بل أصبحت لعبة المال."













وأشار المدرب البرتغالي إلى أن كأس العالم يجب أن يظل بطولة استثنائية يصعب الوصول إليها، معتبرًا أن التوسع في عدد المنتخبات قد يؤثر على هيبة المنافسة وجودتها، رغم استفادة منتخب غانا من النظام الجديد بالتأهل إلى دور الـ32