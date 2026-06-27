منتخب مصر يصنع التاريخ في كأس العالم 2026.. ماذا فعل الفراعنة؟

دخل المنتخب المصري تاريخ كأس العالم 2026 من أوسع أبوابه، بعدما حقق سلسلة من الإنجازات والأرقام غير المسبوقة التي جعلت مشاركته الحالية واحدة من أبرز المحطات في تاريخ الكرة المصرية.

جدير بالذكر أن منتخب مصر قد حسم تأهله إلى دور الـ 32 بكأس العالم 2026 بعد تعادله مع نظيره الإيراني بهدف لمثله، حيث تأهل كثاني المجموعة برصيد 5 نقاط وبدون هزيمة.

مصر تصنع التاريخ في كأس العالم

بعد سنوات طويلة من الانتظار والمحاولات، نجح "الفراعنة" في تحقيق إنجاز طالما حلمت به الجماهير المصرية، وهو التأهل إلى الأدوار الإقصائية للمونديال للمرة الأولى في تاريخ مشاركات المنتخب بالبطولة العالمية.

وجاء هذا الإنجاز ليؤكد التطور الكبير الذي شهده الفريق خلال السنوات الأخيرة، سواء على المستوى الفني أو التكتيكي.

ولم يتوقف الأمر عند التأهل فقط، بل تمكن المنتخب المصري من تحقيق أول انتصار له في تاريخ كأس العالم بعدما تفوق على منتخب نيوزيلندا بنتيجة 3-1، في مباراة ستظل محفورة في ذاكرة الجماهير المصرية والعربية.

كما سجل الفريق خمسة أهداف خلال دور المجموعات، وهو الرقم الذي يعادل إجمالي ما أحرزه المنتخب في جميع مشاركاته السابقة بالمونديال.

وشهدت البطولة كذلك تسجيل أكبر حصيلة تهديفية لمصر في مباراة واحدة بكأس العالم، بعد إحراز ثلاثة أهداف أمام نيوزيلندا، إلى جانب تسجيل أسرع هدف مصري في تاريخ البطولة عن طريق محمود صابر الذي هز الشباك في الدقيقة الخامسة خلال مواجهة إيران.

إنجازات مصر في كأس العالم 2026

عكست الأرقام السابقة، قوة المنظومة الهجومية للفريق، حيث تناوب خمسة لاعبين مختلفين على تسجيل أهداف المنتخب، في سابقة تؤكد تنوع الحلول الهجومية وعدم الاعتماد على لاعب واحد فقط. كما سجل المنتخب أطول فترة تقدم له في مباراة مونديالية عندما حافظ على تفوقه أمام بلجيكا لفترة طويلة من اللقاء.

وعلى المستوى الفردي، واصل النجم محمد صلاح كتابة التاريخ، بعدما أصبح الهداف التاريخي للمنتخب المصري في كأس العالم برصيد ثلاثة أهداف، كما سجل اسمه ضمن أبرز الهدافين العرب في تاريخ البطولة.

كذلك شهدت النسخة الحالية حدثًا استثنائيًا عندما نجح صلاح ومصطفى زيكو في الجمع بين التسجيل وصناعة الأهداف خلال مباراة واحدة، وهو أمر يحدث لأول مرة في تاريخ المنتخب بالمونديال.

ومن بين أبرز المشاهد اللافتة، ظهور اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم الذي أصبح أصغر لاعب يمثل منتخب مصر في كأس العالم، وأصغر لاعب عربي يشارك في النهائيات بعمر 18 عامًا و161 يومًا.

وتؤكد هذه الأرقام التاريخية أن المنتخب المصري لا يكتفي بالمشاركة في مونديال 2026، بل يكتب فصلًا جديدًا من الإنجازات، ويمنح جماهيره أملاً كبيرًا في مواصلة المشوار وتحقيق المزيد من النجاحات على الساحة العالمية.