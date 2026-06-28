الطريق إلى اللقب .. تعرّف على مواجهات دور الـ 32 في كأس العالم 2026 حتى الآن

اكتملت قائمة المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 32 من بطولة كأس العالم 2026، بعد إسدال الستار على منافسات دور المجموعات، لتبدأ مرحلة خروج المغلوب التي تشهد مواجهات من العيار الثقيل بين أبرز منتخبات البطولة.

وشهدت قرعة دور الـ 32 العديد من الصدامات المُرتقبة، يتصدّرها لقاء المنتخب المغربي أمام هولندا، ومواجهة البرتغال مع كرواتيا، بالإضافة إلى مواجهة منتخب مصر مع أستراليا، بينما يلتقي منتخب إنجلترا مع الكونغو الديمقراطية في واحدة من أبرز مباريات هذا الدور.

وتشهد المجموعة العاشرة صراعًا مشتعلًا على البطاقة الثانية المؤهلة إلى دور الـ32، بعد ما ضمن منتخب الأرجنتين التأهل رسميًا إلى الأدوار الإقصائية.

ويلتقي المنتخب الأرجنتيني مع نظيره الأردني في الجولة الأخيرة، بالتزامن مع المواجهة الحاسمة التي تجمع الجزائر والنمسا، إذ يمتلك المنتخبان 3 نقاط لكل منهما، بينما تتفوق النمسا بفارق الأهداف، وهو ما يمنحها أفضلية نسبية قبل انطلاق اللقاء.

ويحتاج المنتخب الجزائري إلى تحقيق الفوز من أجل انتزاع بطاقة العبور، في حين يكفي النمسا تحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ على آمالها في التأهل، بحسب نتائج الجولة الختامية.

مباريات دور الـ32 في كأس العالم 2026 حتى الآن:

كندا × جنوب أفريقيا.

هولندا × المغرب.

البرازيل × اليابان.

الولايات المتحدة × البوسنة والهرسك.

كوت ديفوار × النرويج.

الأرجنتين × كاب فيردي.

ألمانيا × باراجواي.

فرنسا × السويد.

مصر × أستراليا.

المكسيك × الإكوادور.

البرتغال × كرواتيا.

كولومبيا × غانا.

بلجيكا × السنغال.

إنجلترا × الكونغو الديمقراطية.

وتتجه الأنظار إلى منافسات الدور المقبل في ظل قوة المواجهات وتقارب مستويات المنتخبات المُتأهلة، حيث تتطلع جميع الفرق لمواصلة المشوار نحو اللقب، في أول نسخة من كأس العالم تُقام بمشاركة 48 منتخبًا، وفق النظام الجديد الذي أقرّه الاتحاد الدولي لكرة القدم.