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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

السيارات الأكثر توفيرًا للوقود في السوق المصرية خلال 2026

السيارات الأكثر توفيرًا للوقود
السيارات الأكثر توفيرًا للوقود
إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026 الموفرة للوقود، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءة هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: هيونداي إكسنت، ونيسان صني، ورينو تاليانت ، وسوزوكي ديزاير .

هيونداي إكسنت موديل 2026

يبلغ معدل أستهلاك سيارة هيونداي إكسنت RB موديل 2026 للوقود 5.3 لتر لكل 100 كم/ساعة ، وذلك بفضل محرك سعه 1600 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

هيونداي إكسنت موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة هيونداي إكسنت RB موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 730 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي إكسنت RB موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 760 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي إكسنت RB موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 800 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي إكسنت RB موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 839 ألف جنيه .

نيسان صني موديل 2026

يصل معدل أستهلاك سيارة نيسان صني موديل 2026 للوقود إلي 5.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وذلك بفضل احتوائها علي محرك سعة 1500 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

نيسان صني موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة نيسان صني موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 745 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان صني موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 835 ألف جنيه .

رينو تاليانت موديل 2026

تستهلك سيارة رينو تاليانت موديل 2026 من الوقود 5.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1000 سي سي تيربو، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

رينو تاليانت موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة رينو تاليانت موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 755 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو تاليانت موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 815 ألف جنيه .

سوزوكي ديزاير موديل 2026

يصل معدل أستهلاك سيارة سوزوكي ديزاير موديل 2026 من الوقود إلي 5.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1200 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سوزوكي ديزاير موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة سوزوكي ديزاير موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 770 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سوزوكي ديزاير موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 885 ألف جنيه .

مستقبل صناعة السيارات هيونداي إكسنت موديل 2026 نيسان صني موديل 2026 رينو تاليانت موديل 2026 تاليانت موديل 2026 سوزوكي ديزاير موديل 2026 ديزاير موديل 2026 تاليانت

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