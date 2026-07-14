تبادل الاتهامات بين فتاة الزواج القسري من خليجي ووالدها مقابل 600 ألف جنيه بالغربية

أفادت مصادر بأنه يجري التحقيق بمركز بسيون بمحافظة الغربية، في تبادل الاتهامات بين فتاة الزواج القسري من خليجي مقابل 600 ألف جنيه ووالدها والذي يعمل مسئولا إداريا عن إحدى زوايا الصلاة بمنطقة شارع شاهين.

تفاصيل التحقيق



وتابعت المصادر أن جهات التحقيقات طلب سرعة تحريات المباحث حول الواقعة وتحديد هوية المتهمين بارتكاب واقعة السمسرة والاتفاق مع الشخص الخليجي فضلا عن كشف مسار الاتفاق المبرم للوقوف علي صحته من عدمه .

تحرك أمني عاجل



من ناحية أخرى قالت إحدى شقيقات الفتاة: "أختنا كثيرة الاعتداء على والدها بالسب والقذف لاعتراضها على الزواج فضلا عن ارتباطها في علاقة عاطفية غير مشروعة بشاب آخر" .

وأضافت شقيقة الفتاة صاحبة الفيديو بقولها "احنا تلات بنات وهي الصغيرة ورافضة تنصاع للأسرة بسبب سلوكها غير السوي وابونا مسئول عن زاوية مسجد في مدينة بسيون ويخاف الله فينا" .

رفع كفاءة التحقيقات

وكان المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية أعطي توجيهاته العاجلة بفتح تحقيق عاجل مع فتاة الزواج القسري عقب اتهام أفراد اسرتها بمحاولة بيعها بمقابل مادي 600 الف جنيه للزواج بأحد الخليجيين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كما وجهت النيابة العامة بحجز الفتاة ووالدها علي ذمة التحقيقات لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة وسماع أقوال شهود عيان من جيرانها وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط محل إقامتها للوقوف علي صحة أقوالها خلال الفيديو المتداول من عدمه .



تحرك نيابي عاجل



وكانت جهات التحقيق استمعت إلي أقوال الأب والفتاة للتأكد من وجود سمسار متخصص في تزويج الفتيات إلي الخليجيين من عدمه .





تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من ضبط فتاة ووالدها بتهمة الزواج القسري مقابل 600 الف جني من احد الاشخاص وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

استجابة الجهات المعنية

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا رصد عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول فيديو متداول للفتاة عشرينية تتهم والدها بمحاولة بيعها وتزويجها إلي خليجيين بنطاق دائرة مركز بسيون .

ضبط فتاة زواج القسري والأب

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة بسيون برئاسة الرائد محمد الشباسي وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط الفتاة والوالدها، مقيمان بنطاق دائرة مركز بسيون .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.