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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الكوكي: منصف بقرار مهاجم قوي.. وإضافة للأهلي

الكوكي
الكوكي
ميرنا محمود
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أكد نبيل الكوكي، المدير الفني السابق لنادي المصري البورسعيدي، أن منصف بُقرار، مهاجم دينامو زغرب الكرواتي، سيكون إضافة قوية للأهلي في حال انتقاله للفريق.

وأضاف الكوكي في تصريحات تليفزيونية مع الاعلامي هاني حتحوت في برنامج "مودرن سبورتس" عبر قناة مودرن MTI الفضائية: "منصف قوي جسمانياً ولاعب مهاري ممتاز لم يلعب في الجزائر على مستوى الفريق الأول إلا انه نجح في الاحتراف مبكراً".

وواصل: "لعب في مركز الهجوم وتحسن بشكل كبير في رحلة الاحتراف، لديه قدرة هجومية والتحرك كثيراً في منطقة الجزاء، ويجيد اللعب في مركزي الجناح والهجوم، كما يمتلك قدرة على التسديدات القوية وسيكون اضافة كبيرة للنادي الأهلي".

واختتم: "منصف بقرار ابني والنادي الأهلي نادي كبير مثل الزمالك والمصري وأتمنى النجاح له في مشوار المقبل سواء مع الأهلي أو غيره".

المدير الفني السابق لنادي المصري البورسعيدي منصف بُقرار دينامو زغرب الكرواتي الاهلي

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